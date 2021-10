Diamante: Per un futuro brillante, senza dimenticare il passato

Diamante ha un progetto ambizioso. Si candida a Capitale italiana della cultura nel 2024 perché vuole proporre al Paese non un calendario di spettacoli ma un’azione culturale coraggiosa per attestare fiducia nella Storia e nel progresso.

Questo dossier viene consegnato quando ancora la tempesta del Covid non è passata, ma un abisso ci separa dai momenti drammatici in cui tutto sembrava compromesso. La prima guerra planetaria del nuovo secolo l’abbiamo combattuta e vinta con la scienza. Nei giorni dell’isolamento ho ripensato spesso a uno dei murales del borgo di Diamante, disegna la cassetta degli attrezzi della Ragione che fuoriesce dalla mente umana. Proponiamo un programma culturale che vuole contribuire a generare un clima di fiducia nelle transizioni della Storia, credendo nella capacità umana di trovare soluzioni.

Il futuro ha bisogno però di adattamenti, di nuove responsabilità e consapevolezze, partendo dalle esperienze del passato. C’è bisogno di cambiare clima, in tutti i sensi, perché la sostenibilità è un obiettivo ambientale ma anche sociale. Il programma culturale di Diamante allarga gli orizzonti della candidatura a tutti i comuni vicini (quelli della Riviera dei cedri e quelli delle aree interne fino al Pollino, con i quali sono stati scritti pro- tocolli d’azione) coltivando un patto antico di amicizia e volendo simbolicamente esprimere il valore delle relazioni umane che partono dai limes. Diamante sa accogliere, dal mare e dalla terra. Qui la pianta del cedro feconda la terra dell’incontro con la comunità ebraica. E io sono molto orgoglioso di annunciare che la senatrice Liliana Segre, già nostra concittadina onoraria, ha accettato la presidenza onoraria del comitato che sostiene la candidatura della mia città. La ringrazio perché la sua storia dà senso a uno dei valori fondanti del dossier, il dialogo tra popoli e la tolleranza religiosa ricordandoci gli orrori che si generano quando essi mancano.

La candidatura di Diamante accende anche i riflettori sull’Italia dei borghi, quell’Italia minore così centrale nei nostri desideri all’uscita dall’isolamento da Covid. Un’Italia minore che nel nostro caso è riuscita a essere segmento interessante intercettato dalle eccellenze della ricerca, l’Università della Calabria, ad esempio, e la Fondazione Roma Sapienza, che ci supportano per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Abbiamo messo in- sieme il mondo industriale e quello della creatività, abbiamo dato spazio agli operatori economici, discusso con le associazioni, motivato gli studenti. Abbiamo soprattutto chiesto alle donne e agli uomini della nostra comunità di provare a fare insieme delle cose. Come un gioco che rischia di riuscire. Insomma l’umanità ha ancora molte cose da fare. Perciò andiamo incontro con fiducia al nostro futuro. Un futuro brillante, come un Diamante.

Ernesto Magorno, Sindaco di Diamante

