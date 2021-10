DA REGIONE OK A FONDO PER TAGLIO RETTE SCOLASTICHE, NUOVI ASILI E RISTRUTTURAZIONE SCUOLE INFANZIA

Nuovi asili nido, interventi di ristrutturazione delle scuole per l’infanzia esistenti, abbattimento delle rette.

Vogliamo dare ai nostri figli strutture dignitose e alle giovani coppie l’opportunità di creare una famiglia senza dover rinunciare al lavoro e al proprio tempo pagando rette eque.

Per questo ieri abbiamo approvato un maxi stanziamento di 35 milioni. Fondi che serviranno a realizzare nuovi poli per l’infanzia, incentivare nuovi servizi e opportunità, penso ai nidi domestici, a ristrutturare le scuole esistenti, a mettere in campo progetti sperimentali di avvicinamento alla lettura, alla lingua inglese e alla musica. Ma soprattutto ad alleggerire il peso economico alle famiglie, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più vulnerabili e ai piccoli in condizioni di disabilità.

Consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano