Coronavirus a Roma e nel Lazio: i dati del 21 ottobre 2021

Salgono ancora, per il quarto giorno consecutivo, i casi Covid a Roma e nel Lazio. Sono 194 i nuovi positivi nella Capitale contro i 144 di ieri e i 124 del 19 ottobre. Nelle province si registrano 127 nuovi casi. Oggi nel Lazio su 11968 tamponi molecolari e 21328 tamponi antigenici per un totale di 33296 tamponi, si registrano 431 nuovi casi positivi, ossia 50 nuovi casi rispetto a ieri.

Nelle ultime 24, sono 6 i decessi e 305 i guariti. Sono 313 i ricoverati (-1) e 50 i malati nelle terapie intensive (+2). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%. “È necessario accelerare la somministrazione della terza dose”, ha commentato l’assessore alla sanità laziale Alessio D’Amato che aggiunge: “I vaccini funzionano. Nella Regione Lazio, rispetto a ottobre 2020, abbiamo il 69% di contagi giornalieri in meno, il 61% in meno di ricoverati totali in terapia intensiva e il 74% in meno di ricoverati totali”.

Sono 8.605 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 313 ricoverati, 50 in terapia intensiva e 8.242 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 372.940 e i morti 8.742, su un totale di 390.287 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Coronavirus a Roma 21 ottobre 2021

* Asl Roma 1: 82 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 2: 79 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 33 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

* Asl Roma 4: 19 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 5: 42 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 6: 49 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 127 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 59 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Rieti si registrano 18 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi

(RomaToday)