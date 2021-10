COP26: momento cruciale per il dibattito internazionale sul clima

La COP26 è alle porte e sarà un momento cruciale per il dibattito internazionale sul clima. I Governi di tutto il mondo si troveranno a Glasgow, a cinque anni dalla COP di Parigi, per discutere sull’urgenza di una azione climatica ambiziosa e di una ripresa economica compatibile con la neutralità climatica.

Italy for Climate sarà presente alla COP26 con il giornalista Antonio Cianciullo, che sarà il nostro “corrispondente” da Glasgow e ci racconterà in esclusiva, giorno dopo giorno, i temi caldi e gli accadimenti in tempo reale di questa storica COP, con un bollettino quotidiano che arriverà per email tutte le mattine, dal 1 al 12 novembre.

Per ricevere il bollettino COP26 iscrivetevi al link di seguito. Potete condividerlo con i colleghi interessati e con tutti coloro con cui avrete il piacere di segnalare questa iniziativa:

Ci vediamo a Glasgow!