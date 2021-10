Toti critica la destra sovranista sul green pass: “Green pass per tornare a vivere”

Il presidente della regione Liguria: “Organizzazioni sindacali, imprese, singoli lavoratori hanno dimostrato un senso di responsabilità degno di una grande democrazia quale siamo”.

Un’altra voce critica sull’atteggiamento ambiguo della destra sovranista sul green pass.

“L’Italia ha bisogno di tornare a vivere. La maggioranza degli italiani lo hanno dimostrato: si sono messi in coda ordinatamente per vaccinarsi, per farsi un tampone, per mostrare il proprio green pass. Lo hanno fatto nella consapevolezza della sofferenza che abbiamo passato e nella convinzione che questa sia la strada per sconfiggere il virus e dare un futuro a figli e nipoti.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti.

“Chi non è d’accordo con le scelte fatte dal Governo e approvate dalla stragrande maggioranza degli italiani, deve avere il diritto di esprimere la propria opinione. Ma deve farlo -aggiunge- senza limitare la libertà degli altri. Blocchi, picchetti, manifestazioni che non rispettano le regole o peggio sfociano nella violenza non possono e non devono essere tollerati. E prima ancora delle Forze dell’Ordine spero siano i lavoratori a spiegare ai loro colleghi che il Paese ha bisogno di ripartire e di libertà”.

(Globalist)