Il capopopolo di Trieste Puzzer si dimette. Da eroe a traditore in una notte

Prima annuncia la fine del presidio, poi è costretto al dietrofront. Portuali attoniti

Dal “battaglia vinta, domani torniamo a lavorare” al “presidio continua” contro l’obbligo di Green Pass nei posti di lavoro. Una giravolta, quella dei lavoratori portuali di Trieste che porta il leader del Coordinamento, Stefano Puzzer, a lasciare l’incarico. E ora i portuali sono senza un portavoce, spaccati e indeboliti. Tutto è iniziato ieri sera con un punto stampa davanti al porto, durante il quale Puzzer ha annunciato, d’accordo con gli altri leader della protesta, che i lavoratori sarebbero tornati tutti nelle proprie aziende già da oggi perché avevano ottenuto un incontro, fissato per il 30 ottobre, con rappresentanti del governo in Senato.

Passano neanche pochi minuti e un gruppo di No Pass, anche arrivati da altre città, si rivolta contro il leader che viene accerchiato, nel vero senso della parola. Il capo popolo in mezzo e gli altri, quelli che non hanno gradito la scelta di sciogliere il presidio, intorno. Tutto accade davanti al Varco 4 di Trieste, cuore dello sciopero No Green pass perché è questo Varco da cui dipende maggiormente il passaggio delle merci. Inizia una sorta di ‘processo’ a Puzzer. “Non possiamo andare avanti, la gente dopo un po’ si stancherà”, prova a difendersi il leader consapevole che il presidente del porto D’Agostino oggi avrebbe chiamato il Prefetto per mettere fine alla protesta. Ma niente da fare, la contestazione contro di lui va avanti e alla fine è costretto a rettificare: “Il presidio continua fino al 20 ottobre e non si molla. Se il 30 ottobre non otteniamo l’abolizione del Green Pass blocchiamo l’Italia”. Nel frattempo però gli altri leader della protesta smobilitano e solo questa mattina scoprono la retromarcia arrabbiandosi, non poco, con Puzzer perché gli accordi erano altri. Tanto è vero che sarebbero solo una quindicina i portuali ancora a favore dello sciopero iniziato venerdì scorso, molti meno rispetto alle decine che inizialmente avevano sostenuto la battaglia guidata da Puzzer.

E infatti con il passare delle ore emerge in modo sempre più netto la frattura tra i lavoratori portuali No green pass, disposti a tornare a lavoro in attesa dell’incontro del 30 ottobre, e i duri del movimento che ieri hanno convinto Puzzer al dietrofront.

Lo racconta all’agenzia Agi anche Marcello, arrivato a Trieste da Lecce a bordo di una grossa moto rossa con appeso un cartello anti green pass: “Quando abbiamo letto il primo comunicato in cui si annunciavo l’epilogo e si parlava di un incontro in Parlamento, abbiamo capito che Stefano era stato preso in giro perché da un incontro in Parlamento, nemmeno col Governo, non ci avrebbe ricavato nulla. Gli abbiamo fatto capire che aveva sbagliato – prosegue – e lui onestamente ci ha chiesto scusa poi ha preso il microfono e ha detto che avrebbe cambiato il comunicato annunciando la prosecuzione del presidio”.

Ma ormai qualcosa si è rotto. Puzzer viene sconfessato dai No Green pass arrivati a Trieste così come, per la ragione opposta, dagli altri colleghi di sindacato che non hanno gradito la retromarcia di ieri sera e lo hanno saputo solo a cose fatte. Con ogni probabilità erano stati presi anche impegni sia con i rappresentanti del governo, che avrebbero dovuto incontrare il 30 ottobre, sia con il presidente del Porto per mettere fine, almeno per adesso, alle proteste.

Quanto avvenuto viene definita da Puzzer una ‘svista’ comunicativa di cui si assume la responsabilità. Ma nonostante questo, tramite un post su Facebook, lascia l’incarico: “Allora cosa molto importante in data odierna ho rassegnato le dimissioni dal Clpt Trieste poiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di ottobre. La decisione è soltanto mia non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle, ma io l’ho preteso”.

(Huffpost)