Estate finita ma il Covid non ‘sfonda’: 24 morti e tasso di positività allo 0,6%

Per vedere plasticamente come i vaccini abbiano aiutato a farci passare la fase più critica del Covid basta paragonare i dati di quest’ anno, con 45 milioni di vaccinati, con quelli dello scorso anno, quando il vaccino era ancora una chimera.

Sono 2.437 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 381.051 tamponi processati. Sabato erano stati 2.983 su 472.535 test.

Sono invece 24 i decessi in un giorno, contro i 14 delle 24 ore precedenti. Il tasso di positività resta stabile allo 0,6%. Calano le terapie intensive (-3) ma non i ricoveri (+15). I guariti sono 2.913.

Un anno fa si contavano 11.705 contagi su 146,541 tamponi, per un tasso di positivtà dell’8. I decessi furono invece 69, le terapie intensive 750 (+45) e i ricoveri 7.131 (+514).

(Globalist)