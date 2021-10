CROCICCHI SINDACO ! ! ! VIDEO E IMMAGINI ALL’INTERNO

Con largo anticipo rispetto alla conclusione dello spoglio marco crocicchi ha vinto min maniera schiacciante.

Hanno pagato l’idea di squadra, la freschezza e spontaneità, la serietà e lungimiranza del programma elettorale.

Il Sindaco uscente, prima gran tifoso della destra – c’è chi ricorda che nel suo profilo FB troneggiasse un bel busto di Mussolini -, poi convertitosi al civismo per vincere le scorse elezioni, poi ritornato all’ovile di Fratelli d’Italia durante il suo mandato, forse proprio per questo è stato sonoramente bocciato dall’elettorato di Bracciano, oltre che per i risultati – evidentemente deludenti per la maggioranza dei cittadini – conseguiti o non conseguiti durante gli ultimi 5 anni.

Bracciano volta pagina.

