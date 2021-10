La coalizione ‘semaforo’ piace al 62% dei tedeschi

Prende corpo l’ipotesi di una coalizione rosso giallo verde con Spd, Verdi e liberali.

Una chiara maggioranza dei tedeschi si dice favorevole alla formazione di una coalizione di governo formata da Spd, Verdi e liberali.

E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’istituto Froschungsgruppe Wahlen (Fgw) per conto dell’emittente pubblica Zdf: il 62% degli interpellati approverebbe la costituzione di un’alleanza cosiddetta ‘semaforo’ (dal colore dei rispettivi partiti), mentre una percentuale ancora maggiore (pari al 64%) si dice contraria ad una coalizione ‘Giamaica’, guidata dall’Unione Cdu/Csu, sempre con Verdi e liberali. Inoltre, il 63% si oppone ad una riedizione della Grosse Koalition sia pur a parti invertite (Spd più Cdu/Csu).

Nel frattempo è iniziata una nuova riunione di “esplorazione” tra Spd, Verdi e i liberali dell’Fdp che potrebbe essere decisiva per passare a negoziati di coalizione veri e propri per la formazione di un nuovo governo federale.

Un documento comune – elaborato dai segretari generali di Spd e liberali, Lars Klingbeil e Volker Wissing, e dal capo organizzativo dei Verdi Michael Kellner – verrà sottoposto ai rispettivi partiti.

Nel caso degli ambientalisti, è stato fissato un piccolo congresso per questa domenica. In caso di via libera dalle rispettive assiste, le trattative di coalizione potranno prendere il via la prossima settimana.

(Agi)