Lions Club di Bracciano Anguillara Monti Sabatini: incontro a Bracciano

Il 14 ottobre si è tenuta una serata conviviale organizzata dal Lions Club di Bracciano Anguillara Monti Sabatini sul nostro lago, presso il ristorante Persichella.

La serata, aperta dal tradizionale tocco di campanella, è stata l’occasione per l’introduzione nel club di un nuovo socio, la professoressa Anna Ramella, già dirigente dell’Istituto Comprensivo di Trevignano. Come sempre, l’immissione di un nuovo iscritto avviene tramite presentazione da parte di un socio, lo “sponsor”. Il socio si fa garante sulle qualità del candidato e sulla loro rispondenza ai principi del “Lionismo” che sono rivolti alla amicizia, alla solidarietà ed alla partecipazione alla vita civile e sociale, mirando a costruire e non a distruggere. A riguardo c’è una significativa espressione dei Lions: “parco nella critica, generoso nella lode”.

Alla serata hanno preso parte anche ospiti, tra i quali il presidente del l’Agone, Giovanni Furgiuele, con la consorte.

Roberto Falcone