Est contro Ovest in Europa, l’ultima mediazione di Merkel

Orban contro i Golia dell’Occidente, il tweet (rimosso) di Jansa, il caso Polonia. In vista del summit di giovedì, la cancelliera ricuce.

C’è il tweet al veleno del premier sloveno Janez Jansa contro la delegazione di europarlamentari arrivati a Lubiana per una missione di monitoraggio sul rispetto dello stato di diritto. C’è lo scontro diretto, sempre via twitter, tra Jansa e il premier olandese Mark Rutte, inedito per un presidente di turno dell’Ue, incarico che il premier di Lubiana ricopre fino a fine anno. C’è Viktor Orban che oggi riprende parola non solo contro Bruxelles come fa di solito, ma addirittura contro un pezzo d’Europa, contro i “Golia” dell’Occidente che, a suo dire, “si intromettono” negli affari del “Davide” ungherese. C’è la sentenza della Corte costituzionale polacca che stabilisce la primazia del diritto di Varsavia su quello europeo. Sotto, cova la tensione per i piani di ripresa e resilienza polacco e ungherese ancora bloccati in Commissione Ue per violazioni dello stato di diritto.

Mai sanata completamente, anzi forse nemmeno curata a dovere, la frattura tra est e ovest dell’Unione Europea riesplode con una potenza forse mai così distruttiva. La situazione è tanto grave che Angela Merkel, pur agli sgoccioli del suo mandato (in Germania proprio oggi prende forma una vera trattativa tra Spd, Liberali e Verdi per il nuovo governo), torna ai panni della mediazione attiva e cerca di preparare al meglio il Consiglio europeo della prossima settimana. Per evitare un flop o un disastro. Intanto, Jansa cancella il tweet della discordia. È un passo.

“Siamo tutti Stati membri dell’Unione Europea, il che significa che dobbiamo cercare un compromesso”, dice la cancelliera. “Abbiamo grandi problemi sullo stato di diritto ma dovremmo risolverli col dialogo”. Proprio con la Polonia, che l’ha fatta più grossa di tutti seminando sulla via dei rapporti con Bruxelles una sentenza che è un macigno sulla stessa adesione del paese all’Unione, “dobbiamo parlare – specifica Merkel – per superare le differenze”. E poi viene al punto: “Dobbiamo aspettare la sentenza della Corte di giustizia europea prima di prendere una decisione sui piani di ripresa polacco e ungherese”.

Insomma, Merkel torna alla sua vecchia idea, quella che la cancelliera era riuscita a imporre al Consiglio europeo di dicembre 2020 che approvò la condizionalità sullo stato di diritto sui fondi del Next Generation Eu. Tradotto: prima di decidere di bloccare le risorse europee per Budapest e Varsavia, prima di stabilire che i due paesi violano lo stato di diritto, bisogna attendere l’esito del ricorso presentato da Polonia e Ungheria in Corte di giustizia europea. Si tratta di aspettare al minimo un anno, ma anche due o più.

È un modo per cercare di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Ma è anche per evitare di ‘ingrassare’ con slogan anti-europeisti la campagna elettorale di Orban, in vista delle politiche dell’anno prossimo. È il solito modo di Merkel di dare priorità alla tenuta dell’Unione, anche se la cura di questo bene primario continua a far slittare le possibili decisioni comunitarie sul rispetto dello stato di diritto.

La mediazione della cancelliera punta a spegnere i fuochi già accesi in vista del summit dei leader la prossima settimana a Bruxelles. Il tweet di Jansa contro gli europarlamentari “burattini di Soros”, oggi rimosso dall’account del premier sloveno evidentemente in segno di resa o mano tesa chissà, ha acceso uno scontro inedito tra un presidente di turno dell’Ue – quale è Jansa, fino a fine dicembre – e un leader europeo, nello specifico l’olandese Mark Rutte. “Tweet di cattivo gusto quello di Jansa, lo condanno fortemente. Il governo ha espresso gli stessi sentimenti all’ambasciatore sloveno all’Aja”, dice il premier dei Paesi Bassi. “Bene, Mark, non sprecare il tuo tempo con gli ambasciatori e sulla libertà dei media in Slovenia. Insieme a Sophie in’t Veld”, olandese, una degli eurodeputati in missione a Lubiana, “proteggi i tuoi giornalisti dall’essere uccisi in strada”. Colpo bassissimo. Jansa fa riferimento a Peter R. de Vries, il giornalista investigativo olandese ucciso dalla criminalità organizzata ad Amsterdam l’estate scorsa.

Prima del summit dei leader, la temperatura del dibattito è alta anche al Parlamento Europeo. Martedì il premier polacco Mateusz Morawiecki sarà presente alla plenaria di Strasburgo: ha chiesto di poter intervenire di persona al dibattito in aula sulla sentenza della corte costituzionale polacca contro i trattati Ue. E ci sarà anche Ursula von der Leyen, che il martedì di ogni plenaria nella città alsaziana riunisce la Commissione nella sede del Parlamento Europeo. Presenze e ingredienti sufficienti a lasciar presagire una giornata ad alta tensione. E mercoledì potrebbe non essere da meno: l’aula discuterà della “ascesa dell’estremismo di destra e del razzismo in Europa, alla luce dei recenti eventi a Roma”, dibattito chiesto dal Pd e da tutti gli altri Socialisti & Democratici, si sono opposti sia i sovranisti di Identità e Democrazia (Lega, lepenisti, ecc), sia Ecr (polacci del Pis, Fratelli d’Italia, ecc).

Potrebbe essere l’ultima mediazione di Merkel prima della nascita del nuovo governo in Germania, che, promette lei, “sarà comunque pro-europeo”, chissà se capace di spegnere anche i fuochi più insidiosi nell’Unione.

(Huffpost)