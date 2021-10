L’acqua come arma di guerra: gli attivisti affermano che Israele sta prosciugando la Cisgiordania per cacciare i palestinesi

Quella che è stata annunciata come un’impresa cooperativa tra Palestina e Israele è semplicemente l’occupazione dell’acqua sotto mentite spoglie.

di Jessica Buxbaum

Masafer Yatta, Cisgiordania occupata – Lo scorso fine settimana, circa 600 attivisti israeliani, palestinesi e internazionali hanno marciato attraverso Masafer Yatta nella Cisgiordania occupata per consegnare una cisterna d’acqua agli abitanti dei villaggi palestinesi. Il loro messaggio era chiaro: l’acqua è un diritto umano e Israele sta privando la Palestina di questa necessità fondamentale.

In mezzo a un mare di bandiere palestinesi al vento, i manifestanti hanno camminato accanto a un trattore che trasportava la cisterna dell’acqua dal villaggio di At-Tuwani. I manifestanti non hanno raggiunto la destinazione prevista, sono invece tornati al villaggio di Mfakara per evitare uno scontro con l’esercito israeliano che li aspettava in cima a una collina vicina.

I manifestanti tentano di consegnare un serbatoio d’acqua

dal villaggio palestinese di At-Tuwani.

“L’acqua è un diritto di tutti. Non importa se sei nero o bianco o ebreo o arabo”, ha detto a MintPress News Adam Rabee, un attivista di Combatants for Peace (CFP), uno degli organizzatori della marcia.

Lunedì, la CFP, insieme ad altre organizzazioni per i diritti umani, ha presentato un appello urgente agli organismi internazionali, chiedendo loro di “fare pressione su Israele per consentire l’accesso all’acqua ai palestinesi che vivono nell’Area C”, l’area occupata della Cisgiordania che include Masafer Yatta.

La CFP ha avviato la campagna per l’accessibilità all’acqua per la Palestina ad agosto. A settembre ha guidato una visita sul campo a Masafer Yatta per 20 diplomatici dell’Unione europea, del Regno Unito, del Canada, del Brasile, del Messico e della Svizzera. Durante il giro, la CFP ha sensibilizzato sulla crisi idrica della Palestina e ha esortato i rappresentanti a impegnarsi in un dialogo con Israele per fornire ai palestinesi pieno accesso all’acqua.

“[I diplomatici] hanno visto famiglie e bambini senza acqua”, ha detto Rabee riguardo alla visita. “La mia sensazione è che vogliano aiutare e noi abbiamo supporto”.

La protesta di sabato è stata calma e senza scontri, ma l’evento è stato segnato da precedenti violenze.

Martedì di quella settimana, almeno 60 coloni israeliani mascherati hanno fatto irruzione a Mfakara, lanciando pietre, ribaltando automobili, tagliando tubi dell’acqua e sgozzando pecore. Cinque bambini sono rimasti feriti durante l’attacco, tra cui un bambino di quattro anni che è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito alla testa con pietre. I soldati israeliani hanno osservato da bordo campo – durante quello che gli attivisti stanno descrivendo come un “pogrom” – e sono intervenuti solo per sparare gas lacrimogeni, granate stordenti e proiettili d’acciaio rivestiti di gomma contro i palestinesi.

All’inizio di settembre, una protesta della CFP per fornire acqua alle comunità palestinesi è stata respinta con violenza da parte dei soldati israeliani. Sei israeliani e due palestinesi sono rimasti feriti, incluso Rabee, che è stato colpito allo stomaco con una bomboletta di gas lacrimogeno.

I manifestanti hanno mostrato immagini ingrandite delle recenti violenze durante la marcia dello scorso fine settimana. A Mfakara il terreno era cosparso di schegge di vetro. Molte delle auto degli abitanti del villaggio sono state ammaccate e i parabrezza sono andati in frantumi.

Noma Hamamdah, un pastore palestinese che vive a Mfakara, ha raccolto un lacrimogeno da terra fuori dalla sua casa. Ha detto che questo era uno dei 20 lanciati martedì dall’esercito contro la comunità. Ha sollevato la gamba dei pantaloni per rivelare dove è stato colpito da un proiettile di gomma. Sua nuora, Sabreen Hamamdah, ha detto che l’esercito ha sparato gas lacrimogeni nelle loro case e che i coloni hanno tagliato le gomme della loro cisterna d’acqua durante il raid.

“Da martedì scorso non abbiamo ricevuto acqua fino ad oggi”, ha detto Noma, riferendosi alla consegna della nuova cisterna da parte degli attivisti. “L’esercito aiuta i coloni ed è grazie all’esercito che i coloni hanno la capacità di attaccarci e distruggere i nostri serbatoi d’acqua”. Otto finestre nella casa della famiglia sono state rotte, ha detto Noma. Ha indicato un foro di proiettile nel muro della sua casa dove i soldati israeliani hanno sparato nel tentativo di disperdere i coloni. “Ci è stato detto che [il presidente Joe] Biden è un uomo di pace e ama la pace, ma non gli abbiamo mai sentito menzionare i palestinesi nemmeno una volta”, ha continuato Noma. “E se l’insediamento illegale di Havat Maon ci lascia in pace, allora ci sarà la pace in quest’area”.

Havat Maon è un avamposto di insediamento illegale, notoriamente violento, adiacente ai villaggi palestinesi di Masafer Yatta. Tutti gli insediamenti israeliani sono illegali secondo il diritto internazionale ma legali secondo il diritto israeliano. Gli avamposti, costruiti senza l’autorità israeliana, sono definiti illegali sia dal diritto internazionale che da quello israeliano.

Vivere senza acqua

Nei giorni senza acqua, Mfkara funziona come una comune. “Di solito la prendiamo in prestito l’uno dall’altro e quando l’acqua arriva, la ridividiamo”, ha detto Noma.

Sabreen ha descritto come le faccende domestiche come lavare i piatti, fare il bucato e fare il bagno ai bambini vengono rimandate fino a quando non torna l’acqua. “Devo mettere tutto in attesa finché non c’è acqua”, ha detto a MintPress. “Non posso fare nulla finché l’acqua non torna.”

Sabreen riceve 20 litri d’acqua (circa 5 galloni) per un costo di 500 shekel ($ 155) da At-Tuwani, oppure prende l’acqua da una falda acquifera vicina. Quella stessa quantità di acqua costa ai coloni israeliani vicini circa 100 shekel o 30 dollari. L’acqua viene immagazzinata in una cisterna che serve 10 persone per uso domestico, agricolo e zootecnico e può durare da due a quattro giorni.

L’americano medio utilizza tra 80-100 galloni di acqua al giorno per uso interno. Questo numero non tiene conto dell’uso dell’acqua all’aperto, che, per le comunità di pastori come Masafer Yatta, rappresenta una parte significativa del loro consumo di acqua. Secondo il Palestine Hydrology Group (PHG), i palestinesi in Cisgiordania consumano circa 18 galloni di acqua al giorno. Questo è al di sotto di quanto raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità cioè 26-31 galloni di acqua al giorno per mantenere uno standard di vita di base. In confronto, gli israeliani usano circa 80 galloni di acqua al giorno e i coloni israeliani possono usarne fino a 210 galloni al giorno.

La storia dell’apartheid sull’acqua

Quando Israele occupò la Cisgiordania e Gaza dopo la guerra del 1967, prese il controllo delle risorse idriche della zona. Lo stato ha stabilito quote di pompaggio e ha vietato la costruzione di nuovi pozzi nei territori occupati.

Mekorot, la compagnia idrica nazionale israeliana, è stata incaricata della gestione dell’acqua nei Territori Occupati Palestinesi (TPO) nel 1982. Nel 1986, le quote di pompaggio sono state ridotte del 10% per i pozzi palestinesi, favorendo una maggiore insicurezza idrica.

L’Accordo di Oslo II del 1995 è stato descritto come un punto di svolta per l’indipendenza dell’acqua in Palestina. Sono stati creati l’Autorità Palestinese per l’Acqua (PWA) e il Comitato Congiunto Israeliano-Palestinese per l’Acqua, ma Israele ha mantenuto il controllo del flusso e del volume d’acqua dato ai TPO. Nonostante il nome, il PWC non sovrintende alle risorse idriche. Il suo ruolo è invece quello di distribuire l’approvvigionamento idrico limitato fornito da Israele.

L’accordo doveva durare solo cinque anni, ma è in vigore ancora oggi. Secondo l’iniziativa, l’80% dell’acqua della Cisgiordania è per uso israeliano e il 20% è per uso palestinese. Inoltre gli israeliani godono di una fornitura d’acqua illimitata, mentre per i palestinesi è limitata.

Quella che è stata annunciata come un’impresa cooperativa tra Palestina e Israele è semplicemente l’occupazione dell’acqua sotto mentite spoglie.

“Non ci sono incontri ufficiali tra i palestinesi e gli israeliani perché gli israeliani non ci considerano una controparte”, ha affermato il dott. Abdelrahman Al Tamimi, direttore di PHG.

Il Coordinatore delle attività del governo nei territori (COGAT) ha tuttavia dichiarato a MintPress che l’Autorità palestinese è responsabile della fornitura di acqua alla Cisgiordania e della propagandata collaborazione tra Palestina e Israele.

“Nell’area della Giudea e della Samaria [Cisgiordania] si stanno promuovendo master che riguarderanno l’approvvigionamento idrico fino agli anni 2040-2050, a tutte le popolazioni della zona. Noteremo che questi programmi sono coordinati con l’Autorità idrica palestinese e [sono stati] persino spostati alla luce delle sue richieste”, ha detto un portavoce del COGAT.

“L’unica soluzione per la mancanza d’acqua è l’acqua”

Il dottor Al Tamimi ha delineato le tre ragioni principali della scarsità d’acqua nei Territori Occupati, tutte originate dall’occupazione israeliana.

Primo, Israele non ha aumentato la quota idrica della Cisgiordania per soddisfare la domanda della sua popolazione in rapida crescita, che ora è quasi il doppio di quella del 1995. Al Tamimi ha spiegato che Israele ha solo aumentato il consumo commerciale (circa il 10-12 percento della domanda ) a circa 160 milioni di galloni.

Al Tamimi ha aggiunto che l’accordo di Oslo II non consente ai palestinesi di perforare le acque sotterranee, eliminandolo come possibile risorsa idrica. E infine, a causa del controllo militare israeliano dell’Area C della Cisgiordania, ai palestinesi viene spesso impedito di sviluppare pozzi e sorgenti nella regione.

Al Tamimi ha spiegato che questi tre fattori principali hanno intensificato la crisi idrica, in particolare nelle comunità palestinesi remote, osservando che “Alcuni villaggi a sud di Hebron o a nord di Jenin ricevono acqua due volte al mese o una volta alla settimana”.

L’accesso all’acqua varia in base alla regione in Cisgiordania. Le aree urbane e sviluppate hanno acqua corrente, mentre i villaggi ai quali Israele impedisce di connettersi a una rete idrica si affidano principalmente a costosi camion che trasportano acqua che viene poi immagazzinata in serbatoi bianchi e neri sui tetti delle persone.

“Quando l’acqua viene spostata da un posto all’altro, è vulnerabile all’inquinamento”, ha detto Al Tamimi. “Perché non puoi garantire la pulizia del camion, come hanno pompato l’acqua dal pozzo al camion e come svuotano i camion. L’acqua è vulnerabile all’inquinamento dell’aria, dei batteri e di altre cose”.

“Il problema è che non c’è monitoraggio e non esiste un’autorità che controlli la qualità dell’acqua nell’Area C”, ha aggiunto.

I palestinesi devono anche pagare un prezzo relativamente alto per l’acqua potenzialmente non sicura. I prezzi delle autocisterne aumentano quando vengono trasportate su terreni accidentati, un altro problema infrastrutturale, causato da Israele che vieta a queste comunità di pavimentare le strade.

“Secondo gli standard internazionali, il costo medio della bolletta dell’acqua non dovrebbe essere superiore all’1 per cento del reddito di quella famiglia. Ma in alcuni villaggi palestinesi pagano più del 10 o 12 per cento del loro reddito solo per acquistare l’acqua”, ha detto Al Tamimi. “L’unica soluzione per la mancanza d’acqua è l’acqua. Non ci sono altre alternative».

L’accesso all’acqua nell’Area C è esacerbato dalla politica sistematica di Israele di demolizione e confisca delle attrezzature e delle risorse idriche. L’ONG italiana WeWorld ha riferito che quasi il 10% degli edifici demoliti dalle forze israeliane nel 2020 erano strutture idriche, igienico-sanitarie e igieniche.

In una dichiarazione il CFP ha detto:

Il Comandante Militare della Cisgiordania giustifica queste pratiche affermando che le comunità palestinesi dell’Area C non hanno ricevuto permessi di costruzione; tuttavia, la stessa politica del governo israeliano non consente ai palestinesi di ottenere permessi di costruzione in quest’area. Allo stesso tempo, tutti gli avamposti ei coloni israeliani che vivono in edifici privi di permessi legali possono allacciarsi alla rete idrica.

Gli attivisti dell’organizzazione israeliana Combatants for Peace

tengono uno striscione chiedendo acqua per tutti.

Per Rabee del CFP, la privazione dell’acqua nell’Area C evidenzia la grave discriminazione perpetuata da Israele. “L’uomo palestinese può avere l’acqua solo tre giorni alla settimana. E poi questo avamposto illegale accanto ha acqua corrente”, ha detto Rabee. “Pertanto questo è un esempio molto forte di apartheid.”

Jessica Buxbaum è una giornalista con sede a Gerusalemme per MintPress News che copre Palestina, Israele e Siria. Il suo lavoro è apparso su Middle East Eye, The New Arab e Gulf News.

Associazione di Amicizia Italo-Palestinese