A San Giovanni c’è la manifestazione dei sindacati: Gualtieri venerdì si sposta a piazza del Popolo

L’evento non si terrà più a San Giovanni ma a Piazza del Popolo, sempre alle ore 17, per facilitare la manifestazione dei sindacati Cgil-Cisl-Uil del 16 ottobre contro le recenti aggressioni.

Cambio di programma di Roberto Gualtieri a chiusura della sua campagna elettorale. L’evento conclusivo del candidato di centrosinistra non si terrà più alle 17 a piazza San Giovanni in Laterano, ma a Piazza del Popolo, stesso giorno e stesso orario.

La decisione arriva da parte del Comitato Gualtieri Sindaco che ha comunicato l’intenzione di cambiare location di comune accordo con la Questura di Roma e in previsione della manifestazione che i sindacati Cgil-Cisl-Uil terranno il giorno successivo, sabato 16 ottobre, in piazza San Giovanni.

I sindacati hanno deciso infatti di svolgere per sabato 16 ottobre un sit-in per rispondere pubblicamente alle recenti aggressioni e violenze squadristiche verificatesi sabato scorso in occasione della manifestazione “No Green pass”. A tal fine, la chiusura della campagna elettorale di Roberto Gualtieri faciliterà in questo modo le operazioni di natura logistica e legate alla sicurezza dell’evento.

