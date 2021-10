Landini: “Il governo discuterà lo scioglimento di Fn”. Draghi in Cgil, l’abbraccio con il segretario

Prima di andare via il presidente ha salutato i sindacalisti presenti all’esterno, che gli hanno tributato un nuovo applauso.

Si è concluso dopo circa mezz’ora l’incontro fra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, nella sede romana del sindacato, devastata sabato pomeriggio durante la manifestazione contro il certificato verde. Draghi ha fatto sapere che il governo discuterà il scioglimento di Forza Nuova. “Abbiamo fatto presente che nel corso della manifestazione dei sindacati ci sarà la richiesta precisa di un provvedimento per lo sciogliere le forze politiche che si richiamano al fascismo come prevede la Costituzione. Per noi è un provvedimento necessario. Draghi mi ha detto che ne discuteranno, è un tema che hanno presente” ha affermato il segretario generale della Cgil al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi. Landini ha definito l’incontro con il premier “molto importante e per nulla scontato”. “La vicinanza alla Cgil, a tutto il movimento sindacale e a tutti i lavoratori da parte del governo non è un fatto scontato ma importante e significativo. Il presidente ha voluto esprimere la vicinanza del governo e l’impegno di tutte le istituzioni per impedire che un passato che non vogliamo ritorni” ha commentato il segretario.

Prima di andare via il presidente ha salutato i sindacalisti presenti all’esterno che gli hanno tributato un nuovo applauso. Durante l’incontro il premier e il segretario Maurizio Landini si sono abbracciati tra gli applausi dei dipendenti del sindacato.

Il premier, nei giorni scorsi, aveva già espresso la propria solidarietà per l’assalto di sabato scorso da parte di un gruppo di partecipanti alla manifestazione No Green pass nella Capitale, molti dei quali di Forza Nuova.

Ieri, anche il segretario del Pd Enrico Letta ha visitato il palazzo del sindacato e ha lanciato la proposta di sciogliere Forza Nuova. Questa mattina I dem hanno depositato alla Camera una mozione per sollecitare il governo a liquidare tramite decreto Forza Nuova e gli altri movimenti dichiaratamente fascisti.

(Huffpost)