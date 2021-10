Mali. Liberata la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narvaez Argori

La religiosa colombiana della Congregazione delle Suore Francescane di Maria Immacolata era stata rapita, insieme al sacerdote italiano padre Pierluigi Maccalli e al connazionale Nicola Chiacchio

Liberata la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narvaez Argori – Frame del video diffuso dai sequestratori nel 2017

È stata liberata la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narvaez Argorirapita il 7 gennaio 2017 in Mali, dove era stata trattenuta insieme al sacerdote italiano Padre Pierluigi Maccalli e al connazionale Nicola Chiacchio, liberati lo scorso anno, oltre che ad altri cittadini occidentali.

La notizia del rilascio è stata fornita dall’Unità di Crisi della Farnesina e dalla intelligence italiana che ha contribuito a far sì che la religiosa potesse essere liberata.

Il rapimento era stato rivendicato da uno dei gruppi jihadisti attivi nel Maghreb.

“In questi anni la Farnesina e la nostra intelligence hanno operato silenziosamente ma costantemente, in raccordo con le controparti maliana e colombiana, fino ad acquisire le informazioni che hanno portato alla sua liberazione”, si legge nella nota della Farnesina, “Suor Cecilia è apparsa provata dalla lunga detenzione ma in buone condizioni”.

(Avvenire)