LE FACCE DELLA VIOLENZA, a cura di Emilia Guariglia e Ilaria Tonelli

Stalking, molestie sessuali, stupri, maltrattamenti in famiglia, femminicidi. Termini oggi divenuti troppo familiari tutti concretizzanti forme di violenza in un mondo cosiddetto “moderno e civile”.

Vogliamo condurvi in un breve excursus su questi temi entrati a forza nel nostro quotidiano cercando di capire se e come siano cambiate leggi, comportamenti e modi di sentire, e le relative conseguenze psicologiche.

Oggi ci occuperemo dello Stalking. Il reato di “atti persecutori”, c.d. stalking, è stato individuato e introdotto nel nostro codice penale solo recentemente e precisamente con il D.L. 11/2009 che ha introdotto l’art. 612bis che individua lo stalker come chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità …ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Prevede anche il codice che la pena venga aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche se ex, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa a dimostrazione della numerosità di casi generatisi nell’ambito delle relazioni affettive. Le pene previste per questa fattispecie di reato sono state genericamente inasprite nel 2019 dal cd Codice Rosso.

Ma come si configura il reato? La Cassazione Penale ha chiarito che il reato si configura, anche senza un incontro fisico tra vittima e imputato e che la reiterazione, requisito essenziale del reato, si concretizza anche in presenza di due soli episodi di minaccia o molestia purchè abbiano cagionato alla vittima un perdurante stato di ansia o di paura; stato che deve essere accertato mediante l’osservazione di segni e indizi comportamentali, mettendo a confronto la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell’agente. Lo “stalking”, quindi, costituisce un fenomeno sociale in costante emersione, come dimostrano le pagine di cronaca dei quotidiani.

Le conseguenze negative sulle vittime e l’enorme l’impatto sociale sono facilmente intuibili: lo stalking è tale da generare danni alla salute, come paura, ansia, rabbia, sensi di colpa, disturbi del sonno, depressione, sensazione di impotenza, disperazione e financo il suicidio.

Ma chi è uno stalker? Sono state individuate varie tipologie di stalker da un punto di vista psicologico: il molestatore assillante che spesso prende di mira persone famose ma anche l’amante ossessivo o il molestatore che inizia ad assillare il suo/la sua ex partner.

Spesso queste tipologie di stalker sono il riflesso di una psicopatologia dell’attaccamento. Là dove vi è una percezione del rifiuto o dell’abbandono si attiva un sistema disfunzionale di attaccamento. Lo stalker è spinto da un’ansia di disintegrazione di un proprio sistema di funzionamento vulnerabile che lo rende incapace di staccarsi dalla persona che lo fa sentire al sicuro. Talvolta si tratta invece di persone con una personalità narcisistica o borderline che sviluppano un delirio persecutorio nei confronti di una persona che non possono più controllare fino, in alcuni casi, a sopprimere la sua preda. Ma di questo parleremo nei prossimi interventi.

Dott.ssa Emilia Guariglia, laureata con lode in Giurisprudenza specializzata in Diritto Pubblico e Privato



Dott.ssa Ilaria Tonelli, Psicologa clinica specializzata in psicotraumatologia