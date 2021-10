Covid: test gratuiti addio, da oggi in Germania si paga 

Far pagare i test, per incentivare la vaccinazione

Test gratuiti, addio. In Germania da oggi si paga. Per indurre la popolazione a ripiegare sulla vaccinazione, Berlino punta al portafoglio.

Esenti dalla stretta solo giovanissimi e persone esonerate per ragioni mediche. Una mossa che ricalca in tutto e per tutto quella che in Francia entrerà in vigore venerdì, stesso giorno del via all’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro in Italia.

Impennata di contagi e decessi in Romania. Nel sud torna il lockdown

In Europa meglio soltanto della Bulgaria per numero di vaccini somministrati, la Romania è intanto alle prese con un’impennata vertiginosa dei contagi: quasi 14.000 solo nelle ultime 24 ore, accompagnati da più di 380 decessi. Numeri che stanno saturando le rianimazioni e che hanno indotto a imporre nuovamente le mascherine nei luoghi pubblici. Misure, in alcune località del sud-est del Paese, accompagnate anche dal ritorno al lockdown.

Altolà dal Regno Unito: “Vaccinatevi contro l’influenza. Il tasso di mortalità potrebbe raddoppiare”

Il Servizio sanitario britannico si prepara intanto all’inverno con una campagna di comunicazione. Obiettivo: incentivare le vaccinazioni contro l’influenza. Numeri crollati lo scorso anno a causa delle misure anti-Covid, ma un tasso di mortalità che potrebbero raddoppiare in pochi mesi appena.

(Euronews)