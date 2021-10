Bertolaso dice sì a Michetti: “Sarò commissario a Roma”

L’ex capo della Protezione Civile ha accolto la richiesta del candidato sindaco di centrodestra dicendosi favorevole a rivestire il ruolo di commissario su rifiuti e Giubileo 2025: “Se vince il Pd il rischio è che il commissario sia Arcuri…”

“Accetto la proposta di Enrico Michetti che mi vuole commissario per il Giubileo e per l’emergenza rifiuti. Se vince il Pd il rischio è che il commissario sia Arcuri…” – così alla Dire l’ex Capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, conferma la sua disponibilità a rivestire il ruolo di commissario straordinario su due dei temi più scottanti della città qualora dovesse vincere il candidato sindaco di centrodestra.

Michetti chiama Bertolaso “commissario” a Roma

Si perchè ieri era stato proprio Michetti a “chiamare” Bertolaso per un eventuale incarico in Campidoglio indicandolo come la persona più adatta ad assumere un ruolo commissariale “per contribuire a risolvere i problemi di Roma”. In particolare l’organizzazione del Giubileo del 2025, come fece per quello del Duemila, e l’emergenza rifiuti sulla quale Bertolaso si è espresso poche settimane fa proponendo la riapertura della discarica di Malagrotta e la costruzione di un termovalorizzatore della zona nord est della Capitale.

Il centrodestra punta su Bertolaso per vincere il ballottaggio

L’asse c’è. “Sono entusiasta della disponibilità di Bertolaso che rappresenta il punto più alto della competenza e dell’esperienza in materia di gestione dei grandi eventi e delle emergenze in Italia e probabilmente al mondo. Grazie Guido insieme risolleveremo Roma” – il commento di Enrico Michetti incassato il sì dell’ex capo della Protezione Civile. Per centrare la vittoria in Campidoglio il centrodestra riparte dunque da Bertolaso, corteggiato per mesi affinchè si candidasse sindaco.

(RomaToday)