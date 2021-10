Michetti vuole Bertolaso, favorevole a riaprire Malagrotta, commissario a Roma

Il candidato sindaco del centrodestra vorrebbe affidare all’ex capo della Protezione Civile “un ruolo commissariale per risolvere i problemi della città”: rifiuti e organizzazione Giubileo 2025.

Enrico Michetti “chiama” Guido Bertolaso. Il candidato sindaco del centrodestra vorrebbe affidare all’ex capo della Protezione Civile, colui che Lega e Forza Italia hanno corteggiato per mesi affinchè si candidasse sindaco di Roma, “un ruolo commissariale per contribuire a risolvere i problemi della città”. Michetti ricorda il medesimo incarico di Bertolaso nel Governo Berlusconi per l’emergenza rifiuti a Napoli e con il sindaco Rutelli e il Governo Prodi per organizzare il Giubileo del 2000.

Michetti vuole Bertolaso commissario a Roma

“Sono due i problemi aperti anche oggi nella Capitale che peraltro si trova sull’orlo di una emergenza rifiuti e deve organizzare proprio il Giubileo del 2025. Sono pronto a proporre al Governo il nome di Bertolaso per un incarico istituzionale di questo tipo” – ha detto Michetti.

Bertolaso vuole riaprire Malagrotta e dice sì all’inceneritore di Roma

Nei giorni scorsi Guido Bertolaso si era espresso a tutto campo sulla qestione rifiuti di Roma dicendosi favorevole alla eventuale riapertura della discarica di Malagrotta e alla costruzione di un inceneritore “nel quadrante nord-est della Capitale, dove c’è un aeroporto in cui atterrano tre voli al giorno”. L’ex capo della Protezione Civile, indicato anche da Carlo Calenda come suo vice nel caso avesse vinto al Comune, non ha nascosto nemmeno il rimpianto per i tempi in cui c’era “lui”, ovvero Manlio Cerroni, il Re della Monnezza “perchè teneva Roma pulita”.

Il sondaggio che incoronava Bertolaso sindaco

Così Michetti gioca la carta Bertolaso. Dopo le polemiche sulla trazione ad estrema destra della coalizione che lo sostiene, il candidato sindaco è a caccia dei voti dei moderati e di quei romani che in un vecchio sondaggio per il 44% avrebbero votato l’uomo proposto da Berlusconi come sindaco di Roma.

