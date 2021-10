La Francia batte il Belgio in rimonta per 3-2 e vola in finale di Nations League

La squadra di Deschamps recupera due gol di svantaggio ai diavoli rossi e contenderà alla Spagna il trofeo. Per i ragazzi di Martinez l’ennesima delsuione internazionale. Ora la sfida con l’Italia per il terzo//quarto posto.

La Francia batte il Belgio in rimonta per 3-2 e giocherà la finale della seconda edizione della Nations League. Ad attenderla c’è la Spagna di Luis Enrique che ieri ha superato l’Italia a San Siro per 2-1. I diavoli rossi saranno quindi gli sfidanti degli azzurri di Mancini nella partita valevole per il terzo/quarto posto.

Quella che è maturata a Torino, nella casa della Juventus, è stata una vera e nuova delusione per la squadra allenata da Roberto Martinez che, prima nel ranking Fifa, non è ancora riuscita ad aggiudicarsi un titolo internazionale. Una sorta di maledizione per una generazione di campioni che rischia di rimanere per sempre a bocca asciutta.

Il Belgio, stavolta, è riuscito nell’ardua impresa di sprecare un vantaggio di due reti alla fine del primo tempo, grazie ai gol di Carrasco e Lukaku, facendosi prima raggiungere e poi superare dai bleus nella seconda frazione di gioco.

Per la nazionale guidata da Deschamps sono andati a segno Benzema, Mbappe’ (su rigore) e Theo Hernandez. Decisivo, sul punteggio di 2-2, un gol annullato a Lukaku che avrebbe potuto cambiare il corso del match e forse risollevare l’umore dei tifosi che, ancora una volta, sono rimasti a bocca asciutta.

La Francia, dal canto suo, tenterà di conquistare un trofeo che, pur rappresentando una magra consolazione rispetto agli Europei di giugno e luglio, può scacciare i fantasmi che aleggiano sopra la panchina di Deschamps in vista dei mondiali in Qatar.

(Agi)