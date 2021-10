Assalto fascista alla CGIL. le prime dichiarazioni

Oggi una destra becera ha sfondato la sede della cgil nazionale arrecando danni.

Domani mattina alle 10 faremo assemblea generale e presidio di fronte la sede di corso d’italia. vi chiediamo di essere con noi per respingere questa gravissima violenza fascista.

Cgil Roma e Lazio

– – – – –

UN ASSALTO INTOLLERABILE

La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata nel pomeriggio. Esponenti di Forza Nuova e del movimento no vax hanno vandalizzato l’ingresso di Corso d’Italia. A loro diciamo che abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. Ma a tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte nel rispetto della Costituzione, nata dalla lotta di Liberazione.

CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro

– – – –

Nicola Fratoianni: Dopo 100 anni riprendono ad assaltare le sedi sindacali. Lo squadrismo fascista non passerà, e la risposta della Repubblica nata dalla Resistenza sia immediata, chiara e netta.

“Sono passati 100 anni da quando assaltavano le case del popolo o le sedi sindacali. Adesso ci riprovano, ma non passeranno. Lo squadrismo fascista sia subito messo in condizione di non nuocere da parte delle istituzioni della Repubblica, nata dalla Resistenza”

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni

Sinistra Italiana