Stati Generali della Green Economy: 26 e 27 ottobre a Rimini Fiera

Gli Stati Generali della Green Economy quest’anno compiono 10 anni e ritornano in presenza!

L’appuntamento, promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy, realizzato in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e il patrocinio della Commissione Europea, si terrà il 26 e 27 ottobre a Rimini Fiera, in occasione di Ecomondo – Key Energy, e sarà dedicato ai “Dieci anni di green economy italiana. I risultati raggiunti e il ruolo strategico al 2030”.

Vedi il programma di dettaglio delle 6 sessioni al seguente link

Programma | Link

I lavori prendono il via con la Sessione plenaria di apertura la mattina del 26 ottobre durante la quale verrà presentata la Relazione 2021 sullo stato della green economy, con la partecipazione del Ministro Cingolani.

Nel pomeriggio del 26 ottobre, si svolgeranno 3 sessioni tematiche di approfondimento e consultazione, sui seguenti temi:

• Clima: Tre giorni alla COP26: aspettative, rischi e interessi in gioco – in collaborazione con Italy for Climate

• Città: La neutralità climatica delle Green City – in collaborazione con Green City Network

• Agricoltura: La Transizione ecologica dell’agroalimentare – in collaborazione con CREA e Rete Rurale Nazionale

Gli Stati Generali della Green Economy proseguono la mattina del 27 ottobre, con la Sessione plenaria internazionale dedicata al tema “Imprese e governi verso la neutralità climatica”, con la presenza del Ministro Di Maio.

I lavori si concluderanno il pomeriggio del 27 ottobre, con la sessione tematica di approfondimento e consultazione:

• Economia circolare: La Strategia nazionale per l’economia circolare – in collaborazione con Circular Economy Network

Per iscriversi è sufficiente accedere alla pagina dedicata sul sito degli Stati Generali:

• Accedete alla pagina di registrazione www.statigenerali.org

• Inserite i vostri dati e indicate quali sessioni intendete seguire

• Vi siete registrati! Riceverete una mail di conferma con il vostro biglietto

Segreteria Organizzativa