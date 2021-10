Spettacolo dal vivo nei comuni del cratere: assegnati i contributi per 300 mila euro

La Regione Lazio sostiene 12 progetti di teatro, musica e danza nei comuni colpiti dal sisma del 2016 che si svolgeranno fino al 30 settembre 2022 con le risorse rese disponibili dal MiC per circa 300 mila euro.

La Regione Lazio sostiene 12 progetti di teatro, musica e danza nei comuni colpiti dal sisma del 2016 che si svolgeranno fino al 30 settembre 2022 con le risorse rese disponibili dal MiC per circa 300 mila euro. Le iniziative si svolgeranno nei comuni di Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Rieti e Rivodutri.

Hanno l’obiettivo di rivitalizzare il tessuto economico e sociale e di ricostruire l’attrattività del territorio mediante progetti culturali di spettacolo dal vivo e la realizzazione di grandi eventi.

Le attività previste sono rivolte prioritariamente ai più giovani, anche in collaborazione con il mondo della scuola, e agli anziani. I laboratori e le attività didattiche, nel rispetto della normativa anti Covid 19, potranno svolgersi anche in modalità digitale e a distanza, avvalendosi delle nuove tecnologie.

I dodici progetti ammessi a finanziamento sono i seguenti: ad Amatrice Amatrice vive- Amatrice-Live 2022, una rassegna di spettacoli destinati a ogni fascia di età; Antrodoco, insieme al comune di Borgo Velino propone Cunti e racconti – Velino Festival – 5° Edizione-Immaginari futuri, una rassegna di teatro, circo, musica e danza contemporanea; Borbona ospita Borbona Terra nostra V edizione: laboratori teatrali per ogni età, un workshop teatrale e un evento multidisciplinare itinerante; da ottobre 2021 Cantalice ospita Cantalice: La voce del territorio, eventi di spettacolo dal vivo e laboratori di teatro e movimento destinati ad adulti, anziani e bambini; il comune di Castel Sant’Angelo realizza il Festival musicale Castel Sant’Angelo in Music 2022 mentre Cittaducale con Cittaducale: uno spettacolo dal vivo-edizione 2021 porta in scena eventi di teatro e musica e spettacoli rivolti alle famiglie.

Ancora a Cittareale Note al tramonto III edizione in programma a luglio 2022 ospita un concerto d’archi dell’Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia; a Leonessa durante le festività natalizie e il Carnevale in programma Leonessa: arte &territorio, una rassegna di concerti e spettacoli.

Da ottobre 2021 ad agosto 2022 a Micigliano si tiene, invece, Il borgo delle meraviglie IV edizione, spettacoli di teatro e musica accompagnati da laboratori; a Posta in programma il Festival della montagna: uno spettacolo teatrale, tre concerti e uno spettacolo circense; Rieti ospita il Festival “arte ai piedi della montagna” II edizione, con 4 concerti presso il Teatro Flavio Vespasiano ad aprile 2022 e, infine, da dicembre 2021 a giugno 2022 a Rivodutri in programma Radici auree, rassegna di teatro e musica.