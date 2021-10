CASTELNUOVO DI PORTO – TRENTADUENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER DETENZIONE E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un uomo di 49 anni, originario di Roma, pregiudicato, che è stato trovato in possesso di circa 350 grammi di cocaina.

I militari, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio nel Comune di Castelnuovo di Porto, hanno notato il 49enne, in atteggiamento sospetto, mentre stava percorrendo a bordo della sua autovettura le strade del paese.

I Carabinieri hanno deciso di procedere al controllo dell’uomo che, all’esito della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 27 dosi di cocaina, nascoste in diversi punti dell’autovettura e in particolare: 5 nel porta oggetti lato guida, due sotto il tappetino lato guida, venti all’interno di una scatola di un farmaco, conservata nel porta oggetti della portiera lato passeggero.

La perquisizione è stata, quindi, estesa all’abitazione di Roma dell’uomo, dove sono state rinvenute ulteriori 300 dosi anch’esse occultate in vari punti della casa.

Al termine delle operazioni i militari hanno posto l’uomo agli arresti domiciliari a disposizione della Procura di Tivoli.

LEGIONE CARABINIERI “LAZIO” Compagnia di Bracciano