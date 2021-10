ANPI: evento per Mimmo Lucano, Ariccia, 9 Ottobre

Tra legge umana e Umanità: Mimmo Lucano 13 anni e 2 mesi, perché?

L’evento nasce a seguito della sentenza emessa contro Mimmo Lucano.

L’evento si terrà a Piazza di Corte (Ariccia), dalle ore 10:30 alle ore 12:30 circa.

Un atto che, sull’onda delle numerose dimostrazioni e posizioni assunte dal mondo politico e dalla società tout court, ha suscitato immediate riflessioni. Il confronto di sabato si pone l’intento di analizzare criticamente quanto accaduto, secondo prospettive multidisciplinari, e coinvolgendo, dopo una serie di interventi programmati, le voci dell’uditorio, affinché si possa esercitare, come ANPI, una virtuosa pratica di formazione e diffusione di opinione pubblica, elemento preliminare per l’esercizio pieno di cittadinanza attiva.

In particolar modo, spunto iniziale del dibattito verterà sul rapporto tra la legge umana e il più elevato e alto significato di Umanità, come raggiungimento del bene comune. Una dialettica tra forma e sostanza che ha riscontrato un evidente cortocircuito con Mimmo Lucano, condannato a 13 anni e 2 mesi per essere a capo di un sistema criminale che lucrava sulla gestione degli immigrati, associazione per delinquere, abuso d’ufficio, peculato, concussione, truffa, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

ANPI Castelli Romani