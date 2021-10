Marcia per la pace: 8, 9 e 10 ottobre 2021 2° Meeting della CURA

A 60 anni dalla prima Marcia per la pace Perugia-Assisi organizzata da Aldo Capitini (1961-2021)

Venerdì 8 ottobre 2021 – 9.30

Il futuro di noi tutti

La Generazione Z nel cantiere dei cantieri. Sessione inaugurale del “Laboratorio di Futuro 2021-2022”

Venerdì 8 ottobre 2021 ore 9.30

Perugia, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3lQHs5l

Venerdì 8 ottobre 2021 – 16.00

Maratona contro tutte le guerre

Le voci, gli appelli e le esperienze di chi si sta prendendo cura delle vittime di tutte le violenze nel mondo.

Venerdì 8 ottobre 2021 ore 16.00

Perugia, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3i9Fv2L

Sabato 9 ottobre 2021 – 9.30

Cura è il nuovo nome della pace

Verso il 2030: inauguriamo il decennio della cura. Sessione inaugurale del Programma “Io ho cura 3”

Sabato 9 ottobre 2021 ore 9.30

Perugia, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3lMRK6r

Sabato 9 ottobre 2021 – 16.30

1961-2021 In cammino per la pace. Con cura

Assemblea del comitato organizzatore della Marcia PerugiAssisi

Sabato 9 ottobre 2021 ore 16.30

Perugia, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3EQny2S

Venerdì 8 ottobre – 14.45

Solidarietà e Cooperazione Internazionale nei territori

Riunione degli Stati generali della solidarietà e della cooperazione internazionale

Venerdì 8 ottobre 2021 ore 14.45

Provincia di Perugia, Piazza Italia 11, Sala del Consiglio

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3itYpBv

Sabato 9 ottobre – 9.00

I Care Africa

XII Convegno Internazionale di Chiama l’Africa.

Eredi dell’impegno di Eugenio Melandri e Graziano Zoni.

Sabato 9 ottobre 2021 ore 9.30

Provincia di Perugia, Piazza Italia 11, Sala del Consiglio

In presenza e su Zoom https://bit.ly/2Y6Zc49

Sabato 9 ottobre – 14.00

Cura e accuratezza nell’informazione

La cura della parola nei media come strumento per abbattere i muri tra popoli e culture e contrastare i discorsi di odio

Perugia, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

Sabato 9 ottobre 2021 ore 14.00

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3a5mqKN

Domenica 10 ottobre

Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità

ore 9.00 PARTENZA DA PERUGIA – GIARDINI DEL FRONTONE

ore 15.00 ARRIVO E MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA AD ASSISI, ROCCA MAGGIORE

Comitato promotore Marcia PerugiAssisi