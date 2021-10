PRAECILIA: promozioni “speciale Donna”in occasione dell’Ottobre ROSA

Sono in corso promozioni con uno “speciale Donna”in occasione dell’Ottobre ROSA mese della prevenzione del tumore al seno.

Per agevolare i nostri pazienti, abbiamo introdotto l’apertura del Sabato pomeriggio ed il nuovo orario sarà continuato dalle 7.30 alle 17:00.

Per le analisi cliniche l’orario è dal Lunedi al Sabato dalle 7.30 alle 10.30, con possibilità di effettuare anche Rx su prenotazione e Tamponi Covid-19 fino alle ore 16:00 senza appuntamento.

Visto poi il nuovo decreto legge del 21 settembre 2021, n. 127 che dal 15 Ottobre obbliga tutti i lavoratori pubblici e privati ad avere il Green Pass, abbiamo creato degli appositi pacchetti a costi agevolati.

Per tutti i tamponi è prevista sia risposta scritta per mail o cartacea in doppia lingua, il codice per generare il Green Pass sul sito del governo o App Immuni, escluso il salivare rapido che non è ancora stato ancora ufficialmente autorizzato.

I tamponi Covid-19 si eseguono tutti i giorni dal Lunedi al Sabato, senza appuntamento , dalle 7.30 alle 16:00 con orario continuato.

