MEF: CONFRONTO FRA I PNRR DI SEI PAESI EUROPEI

La Commissione europea ha definito una guida strategica per l’attuazione del Recovery and Resilience Facility nella sua Strategia annuale per la crescita sostenibile del 2021 (Annual Sustainable Growth Strategy – ASGS).

Il Recovery and Resilience Facility è il principale strumento di ripresa all’interno di NextGenerationEU, che aiuterà l’UE ad uscire più forte dalla crisi attuale causata dal Covid-19. Lo strumento fornirà un aiuto senza precedenti, pari a 672,5 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni a sostegno finanziario anticipato per i primi anni cruciali della ripresa.

L’ASGS 2021 è in piena continuità con la precedente. Le quattro dimensioni della sostenibilità ambientale, della produttività, dell’equità e della stabilità macroeconomica identificate nell’ASGS dello scorso anno rimangono i principi guida alla base dei piani di ripresa e di resilienza degli Stati membri e delle loro riforme e investimenti nazionali.

Per poter beneficiare del Recovery and Resilience Facility, gli Stati membri devono presentare piani di ripresa e di resilienza che delineano i programmi nazionali di investimento e di riforma in linea con i suddetti criteri politici. I piani dovrebbero inoltre affrontare le sfide di politica economica indicate nelle raccomandazioni specifiche per paese dettate dall’UE e consentire di far fronte alla transizione verde e digitale.

La Commissione incoraggia gli Stati membri a prevedere investimenti e riforme nei seguenti settori di punta:

Power up– Adozione massiccia di tecnologie pulite e accelerazione dello sviluppo e dell’utilizzo delle rinnovabili

Renovate– Miglioramento dell’efficienza energetica di edifici pubblici e privati

Recharge and Refuel– Promozione di tecnologie pulite per accelerare l’utilizzo di trasporti sostenibili, accessibili e intelligenti, stazioni di ricarica e rifornimento ed estensione dei trasporti pubblici

Connect– Rapido dispiegamento di servizi a banda larga a tutte le regioni e ai cittadini, inclusa la fibra e la rete 5G

Modernise– Digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, inclusi i sistemi giudiziari e sanitari

Scale-up– Aumento del data cloud industriale europeo e sviluppo dei più potenti e sostenibili processori di dati

Reskill and upskill– Adattamento dei sistemi di istruzione per sostenere le competenze digitali e l’istruzione e formazione professionale per tutte le età

Gli Stati membri dovranno finalizzare i propri Recovery and Resilience plans entro il 30 aprile 2021, tuttavia dovranno presentare una bozza preliminare già entro il 15 ottobre 2020.

Il MEF ha reso noto un documento nel quale si sviluppa un’analisi in chiave comparata dei Piani di ripresa e resilienza di sei Stati membri (Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Grecia), con particolare attenzione all’approccio adottato sulle politiche per garantire le pari opportunità di genere.

Si nota, ad esempio, come la Francia considera assolutamente prioritaria la RICERCA, tema che riguarda moltissimi settori, compresa la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Due brevi estratti: