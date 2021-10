In salvo i tre alpinisti bloccati sul Monte Bianco

Raggiunto il bivacco in quota, recuperate le forze scendono a valle sul versante francese.

Sono in salvo i tre alpinisti del Nord Europa, forse finlandesi, bloccati da ieri sera sul Monte Bianco sulla Cresta dell’Innominata a 150 metri di dislivello dalla vetta sul versante italiano.

I tre alpinisti hanno recuperato le forze, riferiscono di essere in buone condizioni fisiche e stanno scendendo a valle in autonomia, lungo il versante francese, in contatto con il soccorso transalpino per eventuali necessità in fase di rientro.

I tre avevano lanciato l’allarme ieri mentre si trovavano sulla via dell’Innominata, ma le operazioni di recupero in elicottero erano state ostacolate dalle avverse condizioni meteo.

Per loro fortuna, anche grazie al costante supporto del Soccorso alpino valdostano, sono riusciti a raggiungere alle 4 del mattino il bivacco Vallot, dove hanno trovato riparo.

