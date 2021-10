Concorso di Composizione Elettroacustica “Il Viandante sulle Mappe”

L’Associazione Ti con Zero, vincitrice dell’Avviso Pubblico Eureka!Roma 2020-2021-2022 promosso da Roma Culture, curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con la Siae, con il patrocinio di: Comunità Europea, SIMC (Società Italiana di Musica Contemporanea), FKT [Forum Klanglandschaft] ITALIA, bandisce un Concorso Nazionale di Composizione elettroacustica.

Espressamente rivolto ai giovani musicisti che frequentano i Corsi Accademici di 1° e 2° livello nei Conservatori italiani e anche a tutti coloro che seguono percorsi ulteriori di studio e ricerca, il Concorso Nazionale di Composizione offre agli aspiranti partecipanti (under 26) la possibilità di cimentarsi in una composizione musicale elettro-acustica sperimentale partendo dall’utilizzo e libera elaborazione elettronica di campioni sonori ambientali. I campioni sonori appartengono a registrazioni effettuate sul campo da tecnici audio specializzati per la mappatura sonora di una zona-parco alla periferia nord di Roma. In questo senso, agli interessati si forniranno detti materiali audio che potranno essere utilizzati e trasformati nelle più variegate maniere per elaborare una composizione elettroacustica originale. Nel bando si danno istruzioni e coordinate precise per elaborare la composizione in concorso, ma non si pongono limitazioni estetiche ai musicisti partecipanti che potranno spaziare dalla “Musica Concreta” alla “Ambient Music”, dalla “Ambient House” alla “New Age Music” e alla “Site Specific Music”. Le opere in concorso verranno esaminate e selezionate da una commissione di compositori qualificati e affermati nel panorama musicale e artistico internazionale.

La giuria sarà formata da: Corrado Fantoni (compositore e presidente della giuria), Marco Di Bari (compositore), Annamaria Federici (compositrice), David Monacchi (musicista bioacustico e sound artist), Fernanda Pessolano (artista multimediale e presidente dell’Associazione culturale Ti con Zero) e Maria Morhart (operatrice e curatrice culturale per l’Associazione culturale Ti con Zero).

Per scaricare il bando e iscriversi al concorso:

www.associazioneticonzero.it

https://associazioneticonzero.it/musica-elettronica/

