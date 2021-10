4 – 10 ottobre 2021 Una Settimana per la pace

A 60 anni dalla prima Marcia per la pace Perugia-Assisi

organizzata da Aldo Capitini (1961-2021)

Dalla Festa di San Francesco alla Marcia PerugiAssisi

“Ciascuno di noi, uomini e donne di questo tempo, è chiamato a realizzare la pace: ognuno di noi, non dobbiamo ignorare questa responsabilità. Noi siamo tutti chiamati a realizzare la pace e a realizzarla ogni giorno e in ogni ambiente di vita.” (Papa Francesco, 1 gennaio 2021)

La pandemia è ancora in pieno corso in tante parti del mondo e ci sono vaccini solo per i ricchi; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri e vulnerabili; la crisi climatica sta peggiorando; malgrado questo – ed è scandaloso – non cessano le guerre e si rafforzano gli arsenali militari.

La “Settimana della pace, della fraternità e del dialogo” si apre lunedì 4 ottobre 2021 con la celebrazione della Festa di San Francesco e della Giornata nazionale della pace, della fraternità e del dialogo e si concluderà domenica 10 ottobre con la Marcia della pace e della fraternità PerugiAssisi.

Durante la Settimana si svolgeranno centinaia di attività organizzate da scuole, università, Enti Locali, gruppi e associazioni di ogni parte d’Italia. Tra queste ci sono:

Lunedì 4 ottobre 2021

Celebrazione della Festa di San Francesco, Patrono d’Italia

Giornata nazionale della pace, della fraternità e del dialogo

Invitiamo tutti a celebrare questa giornata riflettendo su quanto ci sta accadendo alla luce dell’esperienza vissuta da San Francesco d’Assisi all’età di vent’anni.

Martedì 5 ottobre 2021

Doniamoci

Ecco perché dobbiamo far crescere la società della cura.

Conferenza stampa di presentazione delle attività di cura della comunità e delle persone in difficoltà attivate a Perugia. Dedicata a Noemi Minelli.

Martedì 5 ottobre 2021 ore 11.00

Provincia di Perugia, Piazza Italia 11, Sala del Consiglio

In presenza e su YouTube https://youtu.be/AkLeHwxAa0E​

Mercoledì 6 ottobre 2021

Facciamo pace!

Conferenza nazionale sulla cultura della pace.

Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 9.30

Università di Parma, Via delle Scienze, Sala Congressi delle Scienze

In presenza e su YouTube https://youtu.be/c0OH0dXWrPM​

Giovedì 7 ottobre 2021

Da Barbiana ad Assisi

Laboratorio di pace e futuro con i giovani in servizio civile.

Giovedì 7 ottobre 2021 ore 15.00

Perugia, Via della Viola 1, Sede del Comitato promotore della Marcia

In presenza

Venerdì 8 ottobre 2021

2° Meeting della cura

Il futuro di noi tutti. La Generazione Z nel cantiere dei cantieri.

Sessione inaugurale del “Laboratorio di Futuro 2021-2022”

Venerdì 8 ottobre 2021 ore 9.30

Perugia, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3lQHs5l​

Maratona contro tutte le guerre

Le voci, gli appelli e le esperienze di chi si sta prendendo cura delle vittime di tutte le violenze nel mondo.

Venerdì 8 ottobre 2021 ore 16.00

Perugia, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3i9Fv2L​

Solidarietà e Cooperazione Internazionale nei territori

Riunione degli Stati generali della solidarietà e della cooperazione internazionale

Venerdì 8 ottobre 2021 ore 14.45

Provincia di Perugia, Piazza Italia 11, Sala del Consiglio

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3itYpBv​

Sabato 9 ottobre 2021

2° Meeting della cura

Cura è il nuovo nome della pace

Verso il 2030: inauguriamo il decennio della cura. Sessione inaugurale del Programma “Io ho cura 3”

Sabato 9 ottobre 2021 ore 9.30

Perugia, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3lMRK6r​

1961-2021 In cammino per la pace. Con cura

Assemblea del comitato organizzatore della Marcia PerugiAssisi

Sabato 9 ottobre 2021 ore 16.30

Perugia, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3EQny2S​

I Care Africa

XII Convegno Internazionale di Chiama l’Africa. Eredi dell’impegno di Eugenio Melandri e Graziano Zoni.

Sabato 9 ottobre 2021 ore 9.30

Provincia di Perugia, Piazza Italia 11, Sala del Consiglio

In presenza e su Zoom https://bit.ly/2Y6Zc49​

Cura e accuratezza nell’informazione

La cura della parola nei media come strumento per abbattere i muri tra popoli e culture e contrastare i discorsi di odio

Perugia, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre

In presenza e su Zoom https://bit.ly/3a5mqKN​

Domenica 10 ottobre 2021

Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità

“I care!” Cura è il nuovo nome della pace

