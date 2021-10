RENATO COZZELLA CANDIDATO SINDACO DI BRACCIANO: CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE

Siamo lieti di annunciarvi che ieri abbiamo potuto festeggiare la chiusura della nostra campagna elettorale.

Una campagna elettorale partita in ritardo, tra mille problemi, ma che abbiamo cercato di portare avanti con passione e impegno.

Ieri, giovedì 30 settembre, abbiamo voluto regalarci e regalarvi una serata in allegria, fatta principalmente di musica e di buona atmosfera.

Alla Sentinella di Bracciano si è svolta una festa tra amici, amici con un obiettivo comune: il bene di Bracciano e dei braccianesi. E a questo proposito vogliamo ringraziare Devid Porrello (vicepresidente del Consiglio regionale), la senatrice Alessandra Maiorino e la parlamentare Angela Salafia per aver accettato il nostro invito e aver speso belle parole per noi, la nostra squadra, il nostro progetto. Un progetto locale che è un tassello di un progetto più grande, che il Movimento 5 Stelle vuole portare avanti in tutti i comuni italiani in cui è presente un suo candidato.

Ringraziamo di cuore la band Lounge Avantgarde per aver reso indimenticabile la serata con la loro splendida musica.

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre saremo tutti chiamati al voto; in bocca al lupo a tutti i candidati e buon voto ai cittadini!

Avvocato Renato Cozzella Candidato sindaco di Bracciano