Sono ore che ci penso, ma non riesco a trovare le parole.

Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace, modello internazionale di integrazione, è stato condannato a una pena spropositata: oltre 13 anni di carcere. È una condanna in primo grado, è chiaro. E nella nostra nazione, anche se spesso se lo dimenticano in tanti, l’imputato è innocente fino al terzo grado di giudizio.

Questo non significa che non possiamo commentare comunque quanto è accaduto. Mimmo è stato un uomo di pace, sindaco capace, che in una piccola comunità della Calabria, ha ideato e messo in piedi un modello di accoglienza unico al mondo. Un sistema, è bene ribadirlo, perfettamente in linea con i valori della nostra Costituzione. Ma non solo: positivo per i migranti, che si sono potuti integrare e hanno potuto vivere in un’oasi di pace dopo le tragedie vissute in patria, e positivo per i cittadini di Riace visto che l’economia del Comune e del territorio è rinata grazie a questa scelta.

Mimmo Lucano non ha mai avuto vita facile. In una nazione in cui abbiamo demonizzato lo straniero e alcuni politici nazionali hanno usato lo spauracchio dell’immigrazione come risposta a ogni problema, chi mostra una strada alternativa, valida e in aperta contraddizione con quanto viene raccontato, rappresenta un problema.

Se devo essere onesto, ribadendo che non sono un esperto di giurisprudenza, l’impianto accusatorio della Procura non mi ha convinto neanche all’inizio; quando a Mimmo, sorprendentemente, sono stati inflitti gli arresti domiciliari. Ma quella scelta e quelle ipotesi di reato, non hanno convinto neanche il Giudice per le Indagini Preliminari, tanto che ha subito cancellato la misura cautelativa.

Poi c’è stato il processo: lunghissimo. E, per chi lo ha seguito, tutto sembrava nella direzione di una assoluzione.

Eppure non è stato così. Le motivazioni, come previsto nell’ordinamento, le conosceremo fra qualche settimana. Oggi però, in primo grado, arriva la condanna: oltre 13 anni di carcere e un rimborso milionario. Una misura che fa impallidire.

Sono appena terminati tre giorni di incontri organizzati da ALI, una associazione di amministratori locali di cui sono vicepresidente nazionale. Da tre anni a Roma teniamo il Festival delle Città, un evento in cui, spesso alla presenza di Ministri, Parlamentari e alte cariche dello Stato, si susseguono nei diversi dibattiti, sindaci, consiglieri, assessori. Di tutti i colori politici, civici o di partiti diversi, di Comuni grandi capoluoghi di Regione o di Provincia e piccolissimi. Ognuno racconta la sua esperienza. Tutte, davvero tutte, hanno un tratto comune: la denuncia della difficoltà del ruolo, delle basse indennità, delle responsabilità enormi, dei continui procedimenti giudiziari (per il reato di abuso d’ufficio, oltre il 90% dei procedimenti si sono conclusi con l’assoluzione dell’imputato).

Fare il sindaco è un onore e un privilegio raro. Spesso mi avrete sentito definirlo “il mestiere più bello del mondo”. Eppure, oggi, non sembra un incarico; assomiglia più a una missione. E forse per questo in tanti Comuni non si riesce a trovare un candidato per le elezioni. Non può essere così.

A Mimmo Lucano, uomo di pace e sindaco che ho stimato e che stimo, mando tutta la mia solidarietà, di sindaco, di cittadino italiano, di essere umano. Ho sempre avuto fiducia nella magistratura; anche quando sembrava che tutto andasse per il verso sbagliato. Ed è per questo che sono convinto che Mimmo uscirà indenne da questa situazione e potrà spiegare a tutti il proprio operato.

Ma non credo sia neanche immaginabile il peso, la fatica e l’orrore di questo momento. Nessuna assoluzione futura potrà addolcire il dolore di questi momenti.

Per questo voglio che gli arrivi tutta l’energia di questo mondo. Se non lo conoscessi, gli direi di non mollare (come gli ha gridato oggi in aula padre Alex Zanotelli). Ma conoscendolo so che Mimmo non mollerà.

Per quello che conta, noi siamo qui. Come eravamo sotto casa tua nei giorni tristi degli arresti domiciliari. Perché tu possa ricevere indietro almeno una piccola parte della pace e dell’accoglienza che hai donato agli altri.

Alessio Pascucci