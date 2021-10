La ferocia della Bestia che sporca le vite degli altri

Va presa per le corna. Ancora oggi, ferita, continua a dare zampate. Va liberata la politica dalla sua Bestia.

La ferocia, quella con cui si dissemina risentimento, rancore, sospetto. Diffamando, alterando, insinuando, sporcando le vite degli altri. Quella con cui si distillano i superalcolici dell’odio social, che divora come un cannibale la carne del nemico, che si nutre di fake e di complotti immaginari, che ha bisogno di persone-icone da trasformare in bersagli contro cui istigare la folla (e la follia) digitale.

La modernità arcaica della lapidazione, l’estrema mediaticità del linciaggio, un manicheismo barbarico mutuato dal lessico semplificato delle curve degli ultras: questa è stata la Bestia di Salvini, la bestia che è in lui, giocata a liberare la bestia che è in noi.

Costruendo un immaginario sociale di guerrieri tascabili, vocati a un eroismo venale e a una giustizia primordiale, animato da un furore morale artificiale e spietato, sdoganando pregiudizi e stereotipi violenti con una forma sorniona e goliardica di banalizzazione.

Non faccio l’elenco delle vittime, anche se a rimetterle tutte insieme, ciascuna con la propria gogna, vengono davvero i brividi.

Una grammatica dell’odio che diventava una sorta di risarcimento per ogni genere di miseria e frustrazione del grande pubblico, un sub-specie di “rivoluzione passiva” per l’anonimato di massa convocato contro le élite, a compensazione delle mille frustrazioni e fallimenti dell’esistenza quotidiana.

Mentre le élite sulla scena pubblica si travestivano da plebe accalorata e urlante.

Sono sincero, di Luca Morisi non m’importa nulla, dell’angelo caduto dal cielo ho solo pietà, immagino che vivere clandestinamente la propria diversità in un ambiente omofobo debba essere un’esperienza atroce. Ma di Salvini che continua ad attingere ai codici della sua Bestia, di questo m’importa molto.

E vorrei capire se interessa anche i leghisti “a la page”, i governisti frequentatori dei salotti buoni.

Possono stare zitti? Ci sono solo baruffe precongressuali in un partito di mazza e di governo? Qualcuno ha qualcosa da dire? È così difficile accorgersi che il clerico-fascismo digitale è una ferita alla qualità della convivenza, che il manganello virtuale è tutt’altro che innocuo?

La Bestia va presa per le corna. Ancora oggi, ferita, continua a dare zampate, con quel cambio di scena che segna un’epoca. Dal Papeete e dalla hybris dei pieni poteri all’inciampo rumoroso in un’alcova che svela in un sol colpo tutte le carte truccate del mazzo di Salvini.

L’omosessualità, la droga, gli immigrati: un copione perfetto ma rovesciato.

La Dea Nemesi colpisce ancora. Ma qui non finisce la storia, qui dovrebbe cominciarne una nuova. Occorre liberare la politica dalla sua Bestia

Niki Vendola

(Huffpost)