La Bestia è viva

Indulgente con Luca Morisi, forcaiolo con Mimmo Lucano. Salvini si conferma campione assoluto della “doppia morale”.

Per gli amanti del genere “doppia morale” o “doppio standard” o negazione del precetto evangelico “non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te” o banalmente della fiera dell’ipocrisia, eccolo qua l’esempio più classico, in una noiosa giornata di una noiosa campagna elettorale, nell’Italia ai tempi, eccome, del default della politica: “Altro che dare la caccia agli omosessuali nella Lega, la sinistra in Calabria candida condannati a 13 anni di carcere”.

Non sarà l’unico a praticare il genere, ma Matteo Salvini ne è un campione assoluto. Detta in sintesi: su Luca Morisi vale la presunzione di innocenza, la privacy, la comprensione verso un amico che ha sbagliato, l’indulgenza; per Mimmo Lucano, bersaglio perfetto, perché il nemico che accoglie i nemici, complice dell’“invasione” da parte degli immigrati, la presunzione di colpevolezza e magari un po’ di forca e di pubblico ludibrio sia pur su una condanna nel primo dei tre gradi di giudizio. Mettiamola così, per sgombrare il campo da equivoci: la presunzione di innocenza vale per entrambi, poi c’è il giudizio politico (per entrambi) sia pur nella diversità dei casi. E, in uno Stato di diritto, non vale né l’accusa in quanto “mostro” – accoglie gli immigrati dunque “buttiamo la chiave” né la difesa in quanto “santino” – “lo faceva a fin di bene” – perché è vero, 13 anni sono una cosa abnorme, sconcertante, che suona davvero strana (a Traini per strage ne furono dati 12) ma quel che va compreso è se il bene veniva perseguito violando o meno le leggi, insomma ciò che è nel processo e non fuori.

Poi c’è la politica, chiamiamola così, lo spirito da Torquemada alla bisogna, che non di garantismo si nutre, ma della cultura della lapidazione, a favor di sondaggio e telecamera. Perché analoga forca non valeva, tanto per dirne una, quando la condanna in primo grado riguardò Edoardo Rixi per le spese pazze in Regione Liguria, circostanza per cui dovette dimettersi dal governo gialloverde, quando allora Salvini ululò: “Gli spacciatori sono liberi e i parlamentari vengono condannati senza una straccio di prova”. Già, gli spacciatori. Era lo stesso Rixi che, qualche tempo prima, aveva espresso solidarietà al sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciotti, condannato a 20mila euro di ammenda per il caso di uno stupro a Rimini con queste parole: “Dovevano essere mandati ai domiciliari a casa della Boldrini, magari le mettono il sorriso”.

E non valeva neanche per un altro processo che non avrebbe dovuto portare a niente sulla Lombardia film commission, e invece ha portato alle condanne, sempre in primo grado, dei due commercialisti della Lega con pene più dure di quanto chiesto dall’accusa: “Si risolverà tutto in un nulla”. E così via: le inchieste sui camici di Attilio Fontana, su Armando Siri, sui voli di Stato e sui porti chiusi, eccetera eccetera. E Morisi, storiaccia torbida e in definitiva triste, dove l’aspetto penale è assai meno rilevante della gigantesca questione politica, appunto la doppia morale di chi di giorno discrimina i gay e lancia crociate contro drogati e spacciatori di notte pratica sesso omossessuale, dopo essersi sballato un po’.

La “vera bestia” è questa, prima ancora che in un computer e sui social: non è solo una “narrazione”, ma un gioco a somma zero sulle vite degli altri, primordiale e senza il freno inibitore della razionalità politica. Il linciaggio degli altri che giustifica l’autoassoluzione di sé, la violenza praticata contro i nemici percepiti come tali dalla “bestia collettiva” da aizzare. È una bestia più grande di Morisi, i cui codici sono destinati a sopravvivere alle sue sciagure, e di cui il Morisi è destinato a diventare esso stesso una vittima. Contrappasso vivente, in quanto manganellatore social di fragilità e di vizi da lui stesso praticati col favor delle tenebre, è destinato all’oblio, perché simbolo di un’impossibile autocritica, lettera scarlatta che un partito omofobo e pubblicamente proibizionista non può tollerare più di tanto. È “un amico che sbaglia”, così ha detto Salvini, non un sistema sbagliato, e in quella frase che sembra affettuosa c’è il suo destino, perché la bestia divora, con le sue fauci, anche chi le ha dato in pasto la carne del nemico. In questo caso senza abbaiare.

(Huffpost)