Oggi saremo tutti a La Casina per parlare di cultura, teatro e opportunità con il nostro Tullio Solenghi.

A seguire ci sarà una cena in cui si susseguiranno gli interventi della nostra candidata sindaco Federica Montanucci e di altri candidati come me. Se anche tu pensi che Trevignano meriti di ritornare alla sua bellezza naturale, partecipa e prenota il tuo posto insieme ai tuoi amici e vieni a fare quattro chiacchiere con noi! Ti aspettiamo 💪😉