Stati Generali della Green Economy: apertura delle iscrizioni

Cari Soci e Amici,

siamo lieti di annunciarvi l’ agli Stati Generali della Green Economy che quest’anno compiono 10 anni e ritornano in presenza!

L’appuntamento, promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy, realizzato in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e il patrocinio della Commissione Europea, si terrà il 26 e 27 ottobre a Rimini Fiera, in occasione di Ecomondo – Key Energy, e sarà dedicato ai “Dieci anni di green economy italiana. I risultati raggiunti e il ruolo strategico al 2030”.

Nelle 6 Sessioni dell’evento avremo circa 70 relatori, fra cui Roberto Cingolani, Ministro della transizione ecologica; Luigi Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Jeffrey Sachs, Direttore del Center for Sustainable Development, Columbia University; Jill Morris, Ambasciatore del Regno Unto in Italia; Simona Bonafè, Parlamento europeo; Edo Ronchi, Consiglio Nazionale della Green economy, che presenterà la “Relazione 2021 sullo stato della green economy”. Molto ricca in questa edizione la partecipazione delle imprese della green economy, rappresentate nelle varie sessioni da Presidenti, AD e Direttori.

Scopri i dettagli del programma al seguente link:

Programma|Link

Per iscriversi è sufficiente accedere alla pagina dedicata sul sito degli Stati Generali:

Accedete alla pagina di registrazione www.statigenerali.org

Inserite i vostri dati e indicate quali sessioni intendete seguire

Vi siete registrati! Riceverete una mail di conferma con il vostro biglietto

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile