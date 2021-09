incontriamo Elio Gazzella, assessore uscente ai lavori pubblici del Comune di Trevignano.

Prima di porre qualche domanda vorrei facesse una sua valutazione in merito alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre

Io credo che in questa fase complessa di ripartenza, dopo la pandemia, sia opportuna e necessaria la continuità. L’amministrazione uscente ha operato in modo corretto, ottenendo importanti risultati. Ci sono progetti in cantiere ed altri in fase di realizzazione.

Soprattutto, nel corso della consiliatura, abbiamo approvato il REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI, CITTADINE E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI, strumento fondamentale per garantire la piena partecipazione attiva dei cittadini e la realizzazione di Patti di collaborazione per la cura e riqualificazione dei Beni Comuni materiali e immateriali.

Sulla base della mia esperienza personale, sono convinto che, solo attraverso la collaborazione tra privati e pubblico possiamo tutelare il nostro habitat e prenderci cura della nostra grande bellezza.

Ci sono due liste a Trevignano, perché i cittadini dovrebbero scegliere voi?

Io non sono bravo con le parole, preferisco i fatti: Trevignano è una meta ambita per tutto il turismo di prossimità. Soprattutto, durante e dopo la pandemia, molte persone hanno scelto di vivere nel nostro territorio. A dimostrazione, qualora ce ne fosse bisogno, che in questi anni abbiamo prestato enorme cura al nostro territorio. Tutto questo ha un impatto importante sulla nostra economia che ha retto, nonostante la pandemia. oltre a questo, credo che noi meritiamo la fiducia dei nostri concittadini perché ci siamo, ci siamo sempre; negli uffici o per strada, sempre pronti a rispondere.

qualora la lista civica chiamaTrevignano vincesse Lei continuerà a fare l’assessore ai lavori pubblici?

Abbiamo imparato che, per ottenere risultati, bisogna lavorare in squadra, senza alcuna attenzione al ruolo; farò quello che serve, come sempre, al servizio del mio paese.