H2Ops!: spettacolo per bambini da 0 a 99 anni cche racconta la natura dell’acqua

Questa settimana doppio appuntamento per lo spettacolo #H2Ops! Venerdì ore 18:30 H2Ops! Domenica ore 11:00 durante Siamo alla frutta! Mercato EcoSolPop

Siamo felicissim* di presentare questo progetto artistico della Compagnia Consorzio Balsamico nato fra le mura di #Scup in un periodo decisamente difficile per lo spettacolo e la cultura

Uno spettacolo per bambini da 0 a 99 anni che vi immergerà in un percorso che racconta la natura dell’acqua, come una sorta di favola scientifica, che si fonde con la poesia del crescere e dello scoprirsi.

H2Ops! racconta la storia dell’acqua partendo dalle sue origini:

in principio non c’è che un unico punto blu, che muovendosi e cercando spazio si fa fiume, mare, oceano. Grazie alla sua natura mutevole, al suo continuo e progressivo cambio di forma e stato, nascono le montagne, poi le piante, gli animali e infine l’uomo, portandoci in un viaggio dal grande verso il piccolo, il dentro di noi, fin nella pancia della mamma, per poi compiere un ultimo balzo nell’incredibilmente grande, che è il cosmo con le sue comete.

// INGRESSO a sottoscrizione //

L’evento si terrà rispettando le norme covid

Coord Romano Acqua Pubblica Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua Extinction Rebellion Roma Rete Ecosistemica Roma

Scup Sportculturapopolare