Coronavirus a Roma e nel Lazio: i dati del 29 settembre 2021

Oltre l’82% della popolazione over 12 e l’88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale

Cala il numero di nuovi casi Covid a Roma.

Stando ai dati emersi oggi, sono infatti 107 i nuovi contagi a fronte dei 135 di ieri. Stando al bollettino del 29 settembre, nel Lazio su 11845 tamponi molecolari e 14354 tamponi antigenici per un totale di 26199 tamponi, si registrano 275 nuovi casi positivi (+23), in calo rispetto a mercoledì 22 settembre (-16).

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano 4 decessi e 588 guariti. Nelle ultime 24 ore, invece, salgono a 389 i ricoverati (+1) ed a 60 i pazienti nelle terapie intensive (+3) e 588 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1%. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, invece, oltre l’82% della popolazione over 12 e l’88% della popolazione over 18 ha chiuso il percorso vaccinale.

Stando ai dati aggiornati, forniti dalla Regione Lazio, sono 9.611 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 389 ricoverati, 60 in terapia intensiva e 9.162 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 365.953 e i morti 8.649, su un totale di 384.213 casi esaminati.

Coronavirus a Roma 29 settembre 2021

* Asl Roma 1: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 2: 53 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

* Asl Roma 3: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

* Asl Roma 4: 43 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 6: 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 95 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 45 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 14 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

