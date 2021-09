Città metropolitana, la rete di sostegno per la lotta all’usura

Pubblicati sul portale istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale tutti i riferimenti di enti e associazioni a cui possono rivolgersi i cittadini vittime o a rischio usura.

Si offre così una maggiore accessibilità alle informazioni e alla rete di sostegno contro l’usura creata nel territorio metropolitano, costituita sia da uffici istituzionali che da fondazioni e associazioni che offrono assistenza anche legale, riconosciute dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Roma, e che costituiscono un valido supporto per accedere al Fondo di Solidarietà messo a disposizione dallo stesso Ministero.

Avere accesso alla rete è un primo orientamento per chi si trova o è a rischio usura: le istituzioni ci sono e collaborano insieme, per informare in modo rapido e trasparente il cittadino e impedire che, nella mancanza di orientamento e accesso a informazioni e consulenza in caso di necessità, aumenti il senso di isolamento e mancata protezione.

In questo, la città metropolitana di Roma svolge un importante ruolo di collettore, nell’ottica di collaborazione con gli enti territoriali e le realtà del territorio, per un maggiore e fattivo supporto ai cittadini.

A cura del Dipartimento “Servizi alle imprese e sviluppo locale” della Città metropolitana di Roma Capitale, l’elenco è disponibile qui:

https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/sviluppo-economico-sociale/lotta-allusura/