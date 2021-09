RENATO COZZELLA CANDIDATO SINDACO DI BRACCIANO COMMENTA L’INCONTRO FRA CANDIDATI E CITTADINI

COMUNICATO STAMPA

RENATO COZZELLA CANDIDATO SINDACO DI BRACCIANO

INCONTRO TRA CANDIDATI E CITTADINI PRESSO IL TEATRO CHARLES DE FOUCAULD, ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE L’AGONE NUOVO

Il giorno martedì 28 settembre si è svolto, presso il teatro Charles de Foucauld di Bracciano Nuova, l’incontro tra candidati e cittadini braccianesi.

L’evento, voluto e organizzato dall’associazione culturale L’Agone Nuovo, ha visto sul palco solo 3 dei 5 candidati alla carica di sindaco di Bracciano: Renato Cozzella, Marco Crocicchi e Antonio Spica.

L’attuale sindaco Armando Tondinelli era assente per motivi personali e il candidato Alberto Bergodi ha preferito non partecipare a un incontro privo di uno dei contendenti.

I 3 candidati presenti, introdotti e intervistati dalla giornalista Serena Specchi, hanno inizialmente risposto alle domande della rappresentante de L’Agone per poi arrivare a dialogare direttamente con il pubblico presente in sala.

Renato Cozzella ha aperto l’incontro con queste parole: “Mi dispiace per l’assenza di Tondinelli e di Bergodi, ma ciò non inficia l’equilibrio di questo incontro, dal momento che noi non abbiamo mai attaccato le precedenti amministrazioni o gli avversari; io sono qui per parlarvi del nostro progetto per il futuro di Bracciano”

Si entra nel vivo con le domande poste dalla Specchi, domande alle quali ogni candidato deve rispondere senza sforare i 3 minuti.

Specchi: “Quali progetti vorreste realizzare appena eletti? E come pensate di reperire i fondi?

Cozzella: “Le risorse, economiche e umane, scarseggiano. Dobbiamo intervenire su innovazione tecnologica e sociale. E soprattutto dobbiamo puntare sulla democrazia partecipata, una linea diretta col cittadino. Per reperire i fondi bisogna saper lottare sui tavoli giusti, come recentemente fatto dal Consigliere Marco Tellaroli che è riuscito a far ottenere al comune 2 milioni di euro per le scuole”

Specchi: “Questione lavoro. Come affrontare la crisi economica?” Cozzella: “Sinergia con le associazioni e i ministeri: questa è la chiave.

Il decoro urbano è strettamente legato al settore economico del turismo, ed è lì che

dobbiamo investire.

Possediamo immense potenzialità, non solo Bracciano, ma in tutto il comprensorio del lago. Per questo vorremmo dar vita a una ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) tra i comuni del lago”

Specchi: “Attueremo la legge regionale per tornare a gestire l’acqua?”

Cozzella: “L’argomento mi tocca come presidente del Consorzio del Lago. Mi sono battuto, con molti altri, contro lo scempio perpetrato da Acea Ato 2 nei confronti del nostro lago.

Abbiamo in corso cause civili e penali contro di loro. Quindi si, dovremo mettere in sicurezza la questione, valutando pro e contro con accortezza”

La parola passa ai cittadini presenti in sala.

Le domande vertono principalmente sul decoro urbano, tanto delle frazioni quanto del centro storico, ma si parla anche di scuola, ospedale, giovani e spazi per lo sport e di possibilità di lavoro, tutti argomenti che toccano nel vivo la popolazione.

“Inizio col dire che per noi – afferma Cozzella – non c’è distinzione tra centro storico, altri quartieri e frazioni: Bracciano è una, bellissima, e va valorizzata in toto. Questo significa ripristinare gli spazi sportivi per permettere ai giovani di giocare ed esercitarsi, significa potenziare il nostro ospedale, significa valorizzare le eccellenze culturali e turistiche al fine di generare lavoro”

Per concludere vorrei dedicare un pensiero che ieri non ho potuto esprimere in pieno per rispettare il tempo concesso a ogni candidato; voglio esprimere la mia vicinanza ad Amedeo Lanucara, presidente del Comitato Montebello, uno dei quartieri più abbandonati di Bracciano, un quartiere che ormai da quarant’anni subisce ingiustizie.

Un quartiere per il quale i consiglieri uscenti, Marco Tellaroli e Alessandro Persiano, si sono battuti, presentando interrogazioni regionali e parlamentari al fine di poter restituire a Montebello il rispetto e il decoro che merita.

Insieme alla nostra solidarietà voglio assicurare anche e soprattutto la promessa che non appena verranno erogati i soldi che spettano al Comitato, in seguito ai relativi giudizi, quei soldi verranno spesi per sanare tutte le problematiche del quartiere al fine di renderlo ciò per cui era stato progettato, ovvero essere il fiore all’occhiello di Bracciano”

L’evento si è concluso con un senso di soddisfazione generale, visto che finalmente i cittadini hanno avuto la possibilità di avere un faccia a faccia con i candidati.

Il confronto è stato trasmesso in diretta dalla pagina facebook Lagone.it dove rimane visibile e soprattutto dove è ancora possibile interagire nella sezione commenti.

Avvocato Renato Cozzella Candidato sindaco di Bracciano