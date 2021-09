Cineforum Anguillara, Venerdi 1′ Ottobre 2021: Il Viaggio di Yao; 2018, Philippe Godeau, 99’, Senegal

Venerdi 1′ Ottobre 2021, continua il cineforum organizzato da Lo Sguardo di Handala, con il patrocinio del Comune di Anguillara.

All’ex-consorzio (stazione del cinema) alle ore 20.00 con obbligo di green pass!!

Questa settimana in programma un film che ci parla del Senegal, dei suoi paesaggi, della sua gente. Un road movie alla riscoperta delle proprie origini.

Il Viaggio di Yao; 2018, Philippe Godeau, 99’, Senegal

Seydou Tall è un attore francese di successo di origine senegalese, separato con un figlio. Invitato a Dakar per ricevere un premio, conosce il giovane Yao che è scappato da casa per conoscerlo. Incuriosito dalla storia del ragazzo, e desideroso di venire in contatto con la realtà del paese dei suoi avi, decide di riaccompagnarlo.