Bollette luce e gas, ecco gli aumenti: quanto pagheremo in più dal 1° ottobre

Arrivano i temuti rincari. Per la famiglia tipo in tutela l’aggravio sarà del +29,8% per la bolletta dell’elettricità e del +14,4% per quella del gas.

Arrivano i temuti aumenti sulle bollette di luce e gas. L’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha calcolato gli effetti finali in bolletta degli incrementi previsti nel prossimo trimestre. I rincari scatteranno da venerdì 1° ottobre 2021: l’aumento per la famiglia tipo in tutela sarà del +29,8% per la bolletta dell’elettricità e del +14,4% per quella del gas (grazie anche alla riduzione dell’Iva contenuta nel decreto). L’intervento del governo ha annullato l’impatto degli aumenti per le famiglie in difficoltà, ma per la restante parte degli italiani, benché in misura ridotta rispetto a quanto paventato inizialmente, i rincari si faranno sentire.

Perché da venerdì 1° ottobre aumentano le bollette di luce e gas

Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, per l’energia elettrica l’aumento è legato principalmente al rialzo della componente materia prima, con un impatto del +41,5% sul prezzo della famiglia tipo (scomponibile in: +41,1% per effetto della voce energia PE, + 0,4% legato alla voce di dispacciamento PD), controbilanciato dalla forte riduzione/azzeramento degli oneri generali di sistema, -11,7% tra Asos e Arim, arrivando così al +29,8% finale per la famiglia tipo che non percepisce i bonus di sconto. Invariate complessivamente le tariffe regolate di rete (trasmissione, distribuzione e misura).

Per il gas naturale – spiega l’Arera -, l’andamento è determinato da un aumento della componente materia prima, basato sulle quotazioni a termine relative al prossimo trimestre, con un impatto del +30,3% sul prezzo finale della famiglia tipo. A questo si somma un leggero incremento delle tariffe di rete (trasmissione, distribuzione e misura) +1,8%. Incrementi parzialmente controbilanciati dalla riduzione/azzeramento degli oneri generali di sistema, -3,7%, e dalla diminuzione dell’IVA

che pesa per un -14%. Si arriva così al +14,4% per l’utente tipo in tutela che non percepisce i bonus di sconto.

Bollette: senza decreto l’elettricità sarebbe aumentata del 45%

Stangata sulle bollette scongiurata? Non proprio, o almeno non per tutti perché come abbiamo visto il costo di luce e gas aumenterà non poco nel prossimo trimestre. Il decreto contro il rincaro delle bollette approvato nei giorni scorsi dal governo ha azzerato l’impatto dei rincari per le oltre 3 milioni di persone che beneficiano del bonus energia: nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 euro annui; nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro annui con almeno 4 figli); percettori di reddito o pensione di cittadinanza; utenti in gravi condizioni di salute, utilizzatori di apparecchiature elettromedicali.

Per circa 6 milioni di piccolissime e piccole imprese (con utenze in bassa tensione fino a 16,5kW) e per circa 29 milioni di clienti domestici, sono invece state azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema, per il quarto trimestre 2021.

Per quanto riguarda il gas l’effetto dei rincari è stato annullato per i beneficiari del bonus sociale gas, mentre per tutti gli altri utenti l’Iva oggi prevista al 10 e al 22% a seconda del consumo, è stata portata al 5% e sono azzerati gli oneri di sistema.

In ogni caso se l’esecutivo non fosse intervenuto gli aumenti sarebbero stati ben più pesanti. L’Arera sottolinea che “la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici – ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficolta’ nelle filiere di approvvigionamento – e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas”.

Bollette: la spesa per le famiglie nel 2021

Per l’elettricità nel 2021 la spesa annuale per la famiglia-tipo sarà di circa 631 euro, con una variazione del +30% rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 145 euro su base annua). La spesa annuale della famiglia-tipo per la bolletta gas nel 2021 sarà di circa 1.130 euro, con una variazione del +15% circa rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 155 euro su base annua). Nel confronto con il 2020 si deve tener conto dei prezzi particolarmente bassi riscontrati nel periodo della pandemia. Per l’elettricità, infatti, la spesa annua del 2021 è superiore di circa il 13% rispetto a quella pre-Covid del 2019, mentre per il gas si è sostanzialmente tornati ai livelli del 2019.

