Incontriamo Marta Olla candidata nella lista ChiAmaTrevignano, Claudia Maciucchi Sindaco

prima di rivolgerLe qualche domanda volevamo conoscere le sue idee in merito alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021

Credo che i nostri concittadini si fideranno di chi ama Trevignano. Naturalmente, non sono in grado di fare un exit poll ma mi sembra che l’amministrazione uscente meriti la fiducia degli elettori, per aver gestito il nostro paese con grande impegno, pur in un momento difficile. Spero, però, che conclusa la campagna elettorale, ci possa essere una seria collaborazione tra maggioranza e opposizione per costruire insieme il futuro del nostro paese. Spero che i nostri avversari di oggi, per cui nutro il massimo rispetto, saranno i nostri migliori alleati di domani: tutti con la stessa maglietta della nostra squadra del cuore:

Trevignano bene comune

Perché ha scelto di candidarsi?

Ho scelto di candidarmi per dare il mio supporto alla lista di cui mi fido. Questa squadra, composta da persone speciali di cui, ora, mi onoro di far parte, ha dimostrato di saper gestire le emergenze e costruire il futuro. Per me sarà una esperienza importante e sono fiduciosa di poter dare il mio contributo. Sono giovane ma ho voglia di misurarmi con qualcosa di difficile; sono convinta che quando ci si mette in gioco, con lealtà e impegno, si può fare la differenza ed io vorrei essere quella differenza.

perché dovrebbero votare per lei?

Non ho esperienza amministrativa ma solo tanto entusiasmo e tanta voglia di lavorare per il nostro bene comune. La pandemia ci ha insegnato che gli altri siamo noi; anche se dobbiamo ancora mantenere le distanze per evitare il diffondersi del virus, dobbiamo andare incontro alle difficoltà delle persone. E per questo mi impegnerò.

Nel caso di vittoria della lista ChiAmaTrevignano, di cosa vorrebbe occuparsi?

Sono a disposizione della squadra, perché sono convinta che i risultati migliori si ottengono lavorando insieme; mi piacerebbe, però, occuparmi di tematiche sociali, con particolare riguardo alla condizione giovanile nel nostro territorio. In ragione della mia età, potrei essere un interlocutore privilegiato per i miei coetanei. i fondi dell’Europa parlano di next generation; è arrivato per noi il momento di metterci la faccia ed accollarci la responsabilità del nostro pianeta.