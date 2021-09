Incontriamo Alida Mantovani candidata nella lista ChiAmaTrevignano, Claudia Maciucchi Sindaco

Prima di rivolgerLe qualche domanda volevamo conoscere le sue idee in merito alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021

Queste elezioni hanno una scansione temporale strana, come mai era successo prima; nessuna data certa, non si vota a giugno, forse a settembre; all’indeterminatezza del calendario, evidentemente legata alla pandemia, si aggiungeva nel nostro paese una specie di tensione, legata al gossip, che sempre accompagna le elezioni in un paese di cinquemila abitanti: ci saranno due liste o una lista soltanto? il tempo scorreva senza fretta, fino alla brusca accelerazione di settembre: il 3 ottobre si vota, ci sono due liste, bisogna correre.

Per me, una doccia fredda: non avevo ancora deciso se concorrere e già mi ritrovavo a correre, con i volantini della lista in tasca. Non so dire chi vincerà ma non vedo l’ora che questa corsa finisca.

Intendiamoci, non sono pentita di aver partecipato alla campagna elettorale ma non sono una politica; sono semplicemente una cittadina che vuole provare a fare qualcosa per il proprio paese.

Perché ha scelto di candidarsi e perché ha preferito la lista ChiAma Trevignano?

Ho scelto di candidarmi forse proprio perché non mi sento un politico ma un cittadino prestato alla politica.

Io lavoro al nido comunale come cuoca sono sposata ho due figlie adolescenti, frequento e mi confronto tutti i giorni con genitori, ragazzi, conoscenti che incontro a fare la spesa e mi sono resa conto che da questa mia condizione di cittadina “normale” posso comprendere meglio quello che spesso sfugge ai politici. Ed allora ho provato a mettermi in gioco per portare in comune il punto di vista del cittadino che magari ignora le ragioni della politica ma comprende il disagio del proprio vicino di casa.

La pandemia ha messo a nudo le difficoltà delle persone in difficoltà; sembra tanto semplice dire: lavorate in smart working oppure studiate in dad ma le distanze aumentano tra le famiglie che hanno in casa libri, computer e wi-fi rispetto a chi, nel nostro paese, vive nel disagio o in zone dove è difficile fare una telefonata.

Ovviamente un piccolo comune non può affrontare problematiche tanto complesse da esulare dalle specifiche competenze di un sindaco ma qualcosa si può fare, anzi si deve fare.

La lista “chiAmaTrevignano” ha individuato uno strumento legislativo che, forse, può contribuire a risolvere qualche problema. Si tratta della legge dei beni comuni, il cui regolamento è stato adottato nel 2018.

Tutto il programma della lista si gioca su questo concetto:

Trevignano bene comune

la collaborazione tra privati e pubblico forse non rappresenta la panacea di tutti i mali ma può essere un nuovo modo per affrontare le emergenze. Probabilmente questa è la ragione per cui ho scelto la lista “chiAmaTrevignano”.

qualora fosse eletta di cosa vorrebbe occuparsi?

Un settore che amo e conosco è sicuramente la scuola, durante gli anni in cui le mie figlie hanno frequentato le scuole a Trevignano sono sempre stata rappresentante di classe ho fatto parte del Consiglio di Istituto e della Commissione Mensa. Il mondo della scuola di Trevignano lo conosco abbastanza bene. Io ho cinquanta anni e proprio sulla base della mia esperienza personale, non credo ai regali; mi spiego meglio: sono mesi che si parla solo dei fondi che arriveranno dall’Europa; ma quei soldi rischiano di diventare debito cattivo sulle spalle dei nostri poveri ragazzi.

Ed allora mi chiedo e vi chiedo non sarebbe il caso di investire i soldi anche nella scuola per preparare i nostri ragazzi ai compiti gravosi che li attendono?

La scuola in Italia sembra la cenerentola, di cui nessuno si occupa. Eppure, alla scuola deleghiamo la formazione dei cittadini del futuro. A Trevignano si parla da anni di un nuovo plesso scolastico ma gli edifici delle scuole continuano ad essere sempre gli stessi da 50 anni. Non sto attribuendo colpe a nessuno ma forse è il caso che qualcosa si muova. Anche perché è del tutto evidente che solo la scuola pubblica, perfettamente funzionante, può compiere il miracolo di una vera integrazione tra classi sociali diverse e tra culture diverse.

Resta il fatto che avrei proposte e progetti anche riguardo il lavoro, l’ambiente il mondo del sociale e il mio impegno sarebbe lo stesso in ognuno di questi settori dove i fondi europei potrebbero essere investiti al pari della scuola.

perché la dovrebbero votare?

Perché malgrado la mia poca esperienza nel campo dell’amministrazione pubblica mi ritengo una persona caparbia e desiderosa di imparare nuove cose soprattutto se finalizzate al bene di Trevignano. Sono solita portare a termine gli obiettivi prefissati e la dove non riuscirò con le mie competenze avrò comunque vicino persone esperte con le quali confrontarmi.