Renato Cozzella: comunicato su confronto tra i cinque candidati alla carica di sindaco di Bracciano

Sabato 25 settembre si è svolto il confronto tra i cinque candidati alla carica di sindaco di Bracciano: Alberto Bergodi, Renato Cozzella, Marco Crocicchi, Antonio Spica e Armando Tondinelli, il sindaco attualmente in carica.

L’evento, organizzato dall’Ortica del Venerdì e da L’Osservatore d’Italia (e trasmesso in diretta sulla loro pagina facebook) ha visto i 5 candidati confrontarsi su temi di interesse fondamentale per i cittadini braccianesi quali i trasporti, il decoro pubblico, la rivalutazione delle frazioni periferiche, lo sviluppo di un progetto turistico comunitario, la gestione dei rifiuti e i progetti per i giovani.

Le domande poste ai candidati sono state 6 e ognuno di loro ha avuto 3 minuti a disposizione per fornire una risposta esaustiva.

Il candidato sindaco Renato Cozzella, forte anche della sua quinquennale esperienza come presidente del Consorzio del Lago, ha evidenziato le criticità e le potenzialità del territorio, auspicando e proponendo soluzioni e possibili valorizzazioni. Il tema dei trasporti, ad esempio, è un nodo cruciale: Cozzella vorrebbe a tal proposito promuovere una potente sinergia tra tutti i comuni del territorio, non solo lacustre, ma includendo anche le vicine Manziana, Canale e Oriolo. Il tema dei trasporti si lega a quello delle strutture atte a rendere Bracciano una città fruibile e vivibile anche per persone portatrici di handicap. Per fare ciò servirà anche una maggiore collaborazione tra le numerose e meritevoli associazioni presenti sul campo. Il programma di Renato Cozzella e della sua squadra 5 Stelle si fonda quindi su una maggiore trasparenza e un grande ascolto, per far sì che si crei una rete tra cittadini e amministrazione tramite la quale si possa lavorare con serietà e onestà al bene comune.

L’evento si è svolto nel Chiostro degli Agostiniani e ogni candidato ha potuto portare con se 4 candidati consiglieri. Per gli altri in lista, gli addetti stampa e tutti i cittadini interessati era stato approntato uno schermo in piazza IV novembre da dove è stato trasmesso in diretta il dibattito.

Avvocato Renato Cozzella Candidato sindaco di Bracciano