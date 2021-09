Ballottaggi, rotto il tabù dell’alleanza Pd-5s

Il ministro D’Incà squaderna la soluzione. Letta apprezza. Per Conte la strada è tracciata, ora deve trovare il modo per arrivarci.

Qualcuno doveva pur rompere il tabù, a farlo infine arriva Federico D’Incà. Il serafico ministro dei rapporti con il Parlamento a una settimana dal voto amministrativo squaderna quella soluzione che dentro il suo partito un po’ tutti contemplano ma che nessuno fino ad ora aveva avuto il coraggio di esprimere in chiaro: “Sono convinto che dove non si riuscirà a vincere al primo turno, potremmo ritrovarci con candidati a sindaco comuni col Pd al secondo”. Il vaso di Pandora è scoperchiato. Perché nel Movimento ci sono ragioni tattiche e convincimenti che contrastano con questa direzione.

Le prime sono la convinzione che esprimersi già in tal senso significa azzerare le possibilità che Virginia Raggi arrivi al ballottaggio. “Se dici così i nostri che tendono naturalmente a sinistra potrebbero votare il Pd per il richiamo del voto utile”, dice un parlamentare. Le seconde sono quelle di chi è sì rimasto nel nuovo partito di Conte, ma ancora mal tollera il diluirsi in esperienze comuni con il centrosinistra, e che trova in questa fase proprio la prima cittadina di Roma come riferimento. Lei che ha rifiutato seccamente qualsiasi possibilità di alleanza, che ha imposto la sua (ri)candidatura identitaria andando dritta per la propria strada, senza curarsi del disegno più grande che altri provavano a pennellare intorno a lei.

Proprio oggi è arrivato l’endorsement di Beppe Grillo. Il garante ha twittato un fotomontaggio della prima cittadina in abiti gladiatori, e un incoraggiamento: “Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coraggio!”. Un riferimento tra i 5 stelle viene attribuito agli avversari interni più che ai competitor nella corsa in Campidoglio. E in particolare a quelle parole al vetriolo che Roberta Lombardi le ha rivolto qualche giorno fa in una chat di eletti del Lazio, a corredo di una foto che raffigurava una montagna di rifiuti: “Adesso aspetto il solito tweet quotidiano della sindaca che chiede a Gualtieri dove metterà la discarica. Ma a volte un bel tacere è molto più dignitoso, avete governato voi per 5 anni”.

Quello tra Raggi e Lombardi è un amore mai sbocciato a livello umano, ma anche una stridente divergenza sulle prospettive politiche: orgogliosamente isolazionista la prima, fautrice delle alleanze la seconda, più vicina all’ala dei puristi la sindaca (e non a caso è vivacemente sostenuta da Alessandro Di Battista), tra i primi contiani la seconda.

Dal Nazareno e dal quartier generale del Movimento le reazioni sono diametralmente opposte. Enrico Letta ne approfitta per cavalcare l’onda, sapendo che a Napoli e a Bologna i candidati sono comuni, a Milano, Torino e ovviamente a Roma le maggiori chance di accedere al secondo turno le ha il Pd. E così il segretario Dem dice che “mi sembra che il ministro D’Incà abbia detto una cosa saggia, che condivido”, e spiega che “fa parte di questo spirito di convergenza con il quale stiamo cercando di lavorare per una coalizione più larga possibile e più incisiva possibile”. Conte si trincera dietro un discorso involuto e circonflesso, per dire in buona sostanza calmi tutti, si deciderà caso per caso. Eccolo qua: “Il problema del ballottaggio è presto detto, se in alcune situazioni non siamo andati insieme perché l’asticella non era alta, il ballottaggio non risolve il problema. Se poi altri ci appoggiano, vuol dire che appoggiano la nostra proposta. Ma se noi non siamo andati in coalizione perché nelle proposte che erano state fatte non c’erano le condizioni, il ballottaggio non cambierà nulla. In altre circostanze se mai c’erano le condizioni, ma per ragioni contingenti non si è partiti insieme, in quei casi soltanto si potrebbe valutare”.

Parole troppo tiepide sia per l’ala Raggi, che si aspettava un niet più convinto, sia per il fronte pro alleanze, che capisce solo fino a un certo punto le esigenze tattiche del nuovo capo politico. La sindaca di Roma teme che sopra la sua testa siano iniziate già le grandi manovre in caso di un ballottaggio che non la contempli: un accordo con Roberto Gualtieri, e un governo condiviso della città magari con qualche assessore in squadra, sarebbe il modo più brusco possibile per chiudere l’era Raggi in città. Per Conte la strada dell’alleanza è tracciata, il modo per arrivarci molto complicato.

(Huffpost)