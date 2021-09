 “La trasparenza del colore” di Lorenzo Avincola: presentato insieme ai corsi della nuova stagione dell’università popolare di Bracciano

Il giorno 24 settembre 2021 presso il Chiostro degli agostiniani di Bracciano si è svolta la presentazione del libro “La trasparenza del colore” di Lorenzo Avincola, in occasione della presentazione dei corsi della nuova stagione dell’università popolare di Bracciano (UNIPOP).

La presentazione si è svolta in un alternarsi (o un susseguirsi) tra il dialogo dell’autore, Lorenzo Avincola, con la presentatrice e narratrice, Monia Guredda, e la lettura recitata di Stefania Di Michele e Stefano La Malfa. La presentatrice ha sviscerato insieme all’autore i temi salienti del romanzo e ha toccato il significato intimo che l’autore voleva trasmettere tramite il suo scritto. Lorenzo Avincola spiega che proprio il titolo “La Trasparenza del colore” contiene ciò che lui voleva trasmettere al lettore, ossia che non bisogna fermarsi alla superficie delle cose, ma andare sempre in profondità per coglierne la complessità.

“Il lago è limpido, trasparente e riflette ciò che ci si specchia, ma se affondi lo sguardo al di sotto del pelo dell’acqua puoi notare un altro paesaggio, completamente diverso da quello in superficie, spesso caratterizzato anche da oscurità e morte” -Lorenzo Avincola-

Ad ogni tema presentato da Monia Guredda e discusso con l’autore, susseguivano le letture degli attori.

Gli attori, Stefania Di Michele e Stefano La Malfa, hanno dato vita al libro. Hanno donato intonazione e corpo ai personaggi grazie allo scambio di battute recitate del testo scritto. Questo ha permesso alla platea, come una rappresentazione teatrale, di rappresentarsi la scena ambientata nei luoghi del nostro territorio attraverso l’ascolto del dialogo tra i protagonisti e con la voce narrante di Monia Guredda.

Il teatro, così come la letteratura, hanno il grande dono di portarti in luoghi diversi da quello in cui si è fisicamente con la sola forza dell’immaginazione. Quando le ritroviamo in uno stesso evento, come in questo pomeriggio di settembre, non possiamo far altro che viaggiare con la fantasia.