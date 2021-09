LEONORI: “GRAN RISULTATO GIUDIZIO CORTE DEI CONTI”

“Il giudizio di parifica della Corte dei Conti, il nono consecutivo, sul Rendiconto generale della Regione Lazio è un grande risultato.

Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia la Regione, anche quest’anno, si è fatta trovare pronta ed è stata in grado di reagire. Il lavoro portato avanti in questi anni dal Presidente Zingaretti e dalla sua Giunta ha permesso alla nostra Regione di mettersi alle spalle un commissariamento che non ci permetteva di fare investimenti. Ora è iniziata una nuova stagione: dobbiamo continuare ad investire in sanità, come abbiamo fatto in questi mesi, con nuove assunzioni e con un occhio sempre più attento alla forte necessità che la pandemia ci ha sottolineato: l’incremento della sanità territoriale”

Marta Leonori, capogruppo Pd Regione Lazio